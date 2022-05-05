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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.22 08:45

Победители Международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого» из Мурманской области смогут отправиться в «Орлёнок»

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования проводит Международную детско-юношескую премию «Экология - дело каждого». Её цель - повышение уровня экологической культуры и грамотности молодежи, выявление талантливых участников, развитие общественной активности детско-юношеских волонтерских организаций.

Принять участие в премии могут дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет из Российской Федерации и других стран.

Заявки принимаются до 1 октября 2022 года. Работа жюри по оценке работ пройдет со 2 октября по 10 ноября 2022 года. Подведение итогов запланировано на ноябрь текущего года.

Помимо призовых первых, вторых и третьих мест предусмотрены специальные призы от жюри, поощрительные подарки и Гранпри. Смартфоны, планшеты, экшн-камеры, квадрокоптер, денежные сертификаты, путёвки во Всероссийский детский центр «Орленок» и путешествия по России – все это ждет победителей и призёров.

Ознакомиться с условиями и подробной информацией о номинациях, а также подать заявку для индивидуального или командного участия можно на официальном сайте премии.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2021 году для участия в Премии было подано 9500 заявок из всех регионов России и 28 стран мира. Порядка 250 участников, из них 70 – это детские дома и интернаты, получили ценные призы – смартфоны, планшеты, ноутбуки, путёвки на выездную экологическую смену на 21 день в «Орлёнок», а также путёвки на отдых в гранд-отеле «Жемчужина» города Сочи.

Комментарии

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Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Комментарий к новости:На старейшем предприятии Мурманска запустили новое автоматическое производство банок для рыбной продукции
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