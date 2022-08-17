Победители проекта «Юный полярник» посетили столицу Арктики – город Мурманск

15 московских школьников, победивших в образовательно-краеведческом проекте «Юный полярник», совершили путешествие по Кольскому полуострову. Поездка на край земли стала для них наградой за успешное участие в «Полярном диктанте» и изучение курса «История освоения Арктики».

Во время тура они посетили Полярный и Североморск, где ознакомились с местными достопримечательностями, узнали об истории Северного Флота. В Сафоново ученики побывали с экскурсией в доме-музее Юрия Гагарина, а в областном центре – на атомном ледоколе «Ленин», предприятии «Атомфлот» и в музее Северного флота.

Любопытно, что в Москве юные путешественники проживают на улицах, названных в честь полярных исследователей и покорителей Арктики. Образовательно-краеведческий проект «Юный полярник» стартовал в Москве в декабре 2021 года.

Организатором экспедиции выступил Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма.

Как сообщает региональный комитет по туризму, навигатором для участников проекта «Юный полярник» стал туристический портал Мурманской области, на котором представлена вся актуальная информация в области истории, культуры, досуговой деятельности по каждому муниципальному образованию региона.

Ознакомиться с материалами портала и проложить собственный маршрут путешествий по Кольскому полуострову можно по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/