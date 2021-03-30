Победители регионального чемпионата «ЮниорПрофи» станут участниками всероссийского технологического фестиваля «РобоФест»

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» с 22 по 24 марта проводился региональный чемпионат «ЮниорПрофи». В мероприятии приняли участие заполярные школьники от 10 до 17 лет в двух возрастных категориях по направлениям: интернет вещей, мобильная робототехника, прототипирование, электроника и инженерный дизайн CAD.

В течение трёх дней ребята выполняли задания по выбранным компетенциям в лабораториях и цехах детского технопарка «Кванториум-51», оборудованных в соответствии с современными требованиями инженерного образования. Итоговые протоколы представлены на официальном сайте центра «Лапландия» по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, победители рекомендованы для участия во Всероссийском технологическом фестивале «РобоФест» – крупнейшем в Европе и одном из крупнейших в мире фестивалей инженерно-технического творчества для детей и молодёжи. Он пройдёт в Московской области, сроки проведения в настоящий момент уточняются.