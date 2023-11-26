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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.23 15:00

Победители регионального кадрового конкурса «Лидеры Севера» 2022 года представили губернатору Андрею Чибису свои проекты

В Мурманске состоялась защита проектов победителей регионального конкурса управленческих кадров «Лидеры Севера» в рамках образовательной программы «Эффективное управление в государственном секторе на основе комплексного подхода». Аттестационную комиссию возглавил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Участники в течение полугода проходили обучение по специальной программе, разработанной специалистами Корпоративного университета Санкт-Петербурга. В рамках обучения для слушателей проводились информационные модули, тренинги, деловые игры и многое другое. Курс был нацелен, в первую очередь, на совершенствование компетенций лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Мурманской области и государственных и гражданских служащих региона категории «руководитель». В финале курса участники представили проекты, главная цель которых – улучшение жизни жителей Мурманской области.

Один из проектов – «Большая Кольская тропа», направленный на улучшение туристической привлекательности региона, высоко оценил губернатор Андрей Чибис.

Авторы решили восстановить маршрут Кольского почтового тракта конца XIX века, который соединял Белое и Баренцево моря – от Кандалакши до Колы. Глава региона отметил объём проделанной работы участниками команды разработки проекта, в том числе по поиску информации в архивных источниках, подчеркнув, что проект достоин того, чтобы его воплотили в жизнь.

«Проект пойдёт на благо Мурманской области, увеличит его имиджевую составляющую, откроет новый потенциал для инвестирования и будет привлекать новых гостей», – сказал глава региона.

Проекты касались различных сфер: начиная от привития культуры выгула собак до улучшения демографической ситуации в регионе.

«Проекты – это результат нашей длительной учёбы. Наша команда разработала проект по созданию региональной платформы развития компетенций «Единая муниципальная команда». И это не очередная идея, чтобы усложнить жизнь сотрудников муниципальной службы, это идея о том, чтобы дать возможность муниципальным служащим учиться, обмениваться опытом и решать кейсы, которые характерны для нашего региона», – поделилась представитель команды-разработчика Олеся Дидарова.

Руководитель группы по развитию сервисных услуг мурманского филиала АО «АтомЭнергоСбыт» Владислав Буленок вместе с единомышленниками разработали проект «Цифровой двойник систем учёта коммунальных ресурсов ресурсоснабжающих организаций Мурманской области».

«Это объединённая платформа для интеграции сетей ресурсоснабжающих организаций. То есть, вода, тепло, газ и электричество будут объединены в единое целое с привязкой геоданных. Благодаря платформе возможно будет прогнозировать эффективность ресурсов и развитие инфраструктурных сетей. Для потребителя это означает минимизацию и быстрое устранение всех аварийных ситуаций», – рассказал он.

Всего было представлено 10 проектов. Каждый из них заслушан аттестационной комиссией. По итогам лучшие из них будут реализованы на территории региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, открытый конкурс по формированию резерва управленческих кадров «Лидеры Севера» проводится в регионе с 2019 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса, его участниками могут стать как северяне, так и жители других субъектов Российской Федерации. Участники проходят заочную оценку и онлайн-собеседования, очные этапы в формате деловой игры и личной презентации в Мурманске. В 2022 году финалистами стали 17 человек. Все они вошли в кадровый резерв, некоторые победители уже стали частью команды регионального правительства.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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