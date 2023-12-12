Победители регионального конкурса «Край героев» посетили Музей Победы и павильон Мурманской области на выставке «Россия»

Юные северяне, одержавшие победу в региональном краеведческом конкурсе «Край героев», посетили Музей Победы и выставку «Россия» в Москве.

По итогам II регионального открытого краеведческого конкурса «Край героев» победу одержала команда «Алёша» из мурманской школы №31 им. Л.В. Журина.

Напомним, в этом году за победу в конкурсе боролись школьники со всей Мурманской области. По результатам предварительного отбора из 25 команд было выбрано 5 финалистов. Они демонстрировали свои знания истории уже в очном этапе на площадке Мурманского областного краеведческого музея. Лучший результат продемонстрировали юные мурманчане из команды «Алёша». В качестве главного приза ребят ждала поездка в Москву.

В столице ребята посетили главный музей истории Великой Отечественной войны, а также побывали на ВДНХ, где сейчас проходит масштабная выставка «Россия».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, Международная выставка-форум «Россия» – это главные достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Экспозиция Мурманской области находится в павильоне №75, зона «В».

Выставка «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года, а День Мурманской области пройдёт 22 декабря.

Фото: https://gov-murman.ru