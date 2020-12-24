Победители регионального конкурса «Предприниматель года» получили награды из рук губернатора

В Мурманске вручены награды победителям и лауреатам регионального конкурса «Предприниматель года». Церемония прошла в рамках заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области под председательством губернатора региона Андрея Чибиса.

«Вести свой бизнес, принять такое решение и начать этим заниматься может только очень смелый человек. В ситуации, когда этим бизнесом занимаешься на Севере, с учётом повышенных издержек, это тем более серьёзное бремя. А попасть в ситуацию, когда твоё дело приостановлено по эпидемиологическим требованиям, и не сломаться, а продолжить двигаться – это настоящий героизм!», – так прокомментировал глава области деятельность заполярных предпринимателей.

Среди награждённых большинство занимается бизнесом с явной социальной направленностью. Так, в номинации «Старт» победу одержала директор ООО «Социальная служба «Сияние»» Ксения Гецевич из Апатитов – её организация предоставляет услуги ухода за пожилыми людьми и инвалидами. А «Деловой женщиной» года стала Татьяна Бирюкова из Полярных Зорь – создатель частного языкового образовательного центра для детей.

«Социальное предпринимательство – этого нам действительно не хватает, особенно в образовательной среде в небольших городах, в ЗАТО. Начать такое дело – это не столько бизнес, сколько миссия. Огромное вам за это спасибо!», – сказал Андрей Чибис, вручая награды.

На заседании Совета также были подведены итоги уходящего года в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. Как отметил директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора Денис Скрыганов, 2020 год был очень трудным в связи с пандемией и ограничительными мерами для предпринимательства, однако в ответ на это областные бизнес-институты, помимо мер поддержки, стали оперативно внедрять и меры развития, такие как губернаторские стартапы и гранты на развитие бизнеса по франшизе, которые пользовались большим успехом.

«У нас на губернаторский стартап было более 300 заявок. 37 проектов мы поддержали на общую сумму 28,5 миллионов рублей. Косвенный социальный эффект – за счёт этих проектов будет создано больше 150 рабочих мест. Несмотря на пандемию, предприниматели у нас достаточно уверенно смотрят в будущее, планируют развитие бизнеса именно в Мурманской области», – подчеркнул Денис Скрыганов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, беспрецедентные суммы в этом году были направлены на антикризисные меры поддержки. Так, финансовую поддержку в размере МРОТ для обеспечения выплаты заработной платы из средств Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области получили более 5000 заявителей, сумма составила порядка 280 млн рублей. 199 предпринимателей получили антикризисные микрозаймы на общую сумму 187 млн рублей.