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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.23 14:30

Победители студенческого конкурса «Билет в Арктику» побывают на горнодобывающих производствах и обогатительных комплексах ПАО «ФосАгро» в Мурманской области

В России стартовал мультиформатный конкурс «Билет в Арктику», участие в котором смогут принять учащиеся колледжей, студенты и аспиранты вузов и иных учебных заведений, а также сотрудники научных институтов. Организатором конкурса выступила АНО «Чистая Арктика», он проводится в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Цель конкурса - популяризация знания о российских научных достижениях в области освоения и изучения Арктики среди молодёжной аудитории.

Участникам конкурса предстоит виртуально исследовать интерактивную карту Арктики в специально разработанном мини-приложении в соцсети «ВКонтакте» «Билет в Арктику» и проверить свои знания, выполнив мультиформатные задания. Кроме того, конкурсантам предстоит пройти онлайн-тестирование, по результатам которого самые результативные из них смогут предложить свой арктический проект. Авторы 30 лучших проектов представят свои работы на суд экспертного жюри, которое отберёт 10 победителей.

В состав жюри конкурса «Билет в Арктику» войдут представители Российской академии наук, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Томского государственного университета, Томского политехнического университета, Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова и Российского государственного университета нефти и газа НИУ имени И.М. Губкина.

«Исследование Арктики - один из семи приоритетов, определенных Стратегией научно-технологического развития страны. Освоение Арктики - удел отважных и самоотверженных людей. Учёные - не исключение. Задача проекта - привлечь таких молодых людей, будущих исследователей, к изучению Арктики. Отмечу, что проект реализуется в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий, цель которого - сделать более заметным влияние науки на развитие страны и общества. В 2023 году Минобрнауки России был запущен федеральный проект «Популяризация науки и технологий», одним из победителей грантового конкурса и стал проект «Билет в Арктику»», – подчеркнул заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

Победители конкурса отправятся в научную экспедицию в Мурманскую область. В ходе неё они посетят производственные объекты компании «ФосАгро», которая выступила стратегическим партнером проекта, познакомятся с научным потенциалом Кольского научного центра РАН и проведут необходимые опыты для своих исследовательских проектов.

«Для компании «ФосАгро» развитие Арктики сосредоточено не только вокруг наращивания здесь производственных мощностей, но и нацелено на сохранение природного потенциала региона. Поэтому наши проекты развития разрабатываются и реализуются в тесном контакте с научным сообществом с учетом сохранения баланса интересов человека и природы. Помимо этого, мы активно работаем над внедрением в производство «зелёных» технологий и оказываем всестороннее содействие проведению экологических мероприятий», - рассказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

В рамках ПМЭФ-2023 «ФосАгро» подписала трёхстороннее соглашение с Министерством науки и высшего образования РФ и Кольским научным центром РАН, предметом которого стало создание в Апатитах научно-исследовательского центра. Новая научная единица сфокусирует своё внимание на исследованиях в области переработки труднообогатимых апатит-нефелиновых руд. Инвестиции компании в её создание превысят 400 млн рублей.

Помимо этого, ПАО «ФосАгро» активно наращивает долю «зелёной» электроэнергии в энергетическом балансе Кировского филиала АО «Апатит». Так, в прошлом году предприятие увеличило объём электроэнергии, используемой в производстве и полученной из возобновляемых источников, до 300 млн киловатт-час. Таким образом, 17,8% продукции горно-обогатительного комбината в прошлом году было выпущено с использованием «зелёной» электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях ПАО «ТГК-1».

Увеличение использования «зелёной» электроэнергии является частью климатической стратегии компании «ФосАгро», в рамках которой только по парниковым газам к 2028 году планируется снижение эмиссии на 14% от базового уровня 2018 года по всем трём охватам. При этом удельная эмиссия парниковых газов первого охвата уже снижена за период с 2018 по 2021 год на 16%, в то время как валовая эмиссия за этот период сократилась почти на 4% при непрерывном росте производства.

В 2022 году в рамках экологического проекта «Чистая Арктика» в Кировске, где расположен Кировский филиал АО «Апатит», прошли две акции. В мае здесь состоялось мероприятие по сбору мусора и вторсырья «Океан чистоты». В июле волонтёры «Чистой Арктики» работали в Хибинах вдоль трассы Кировск-Апатиты и в долине озера Малый Вудъявр. В состав эко-десанта вошли не только активисты молодёжного Совета объединенной профсоюзной организации «ФосАгро - Апатит», но и волонтёры из других регионов РФ, а также иностранных государств. В рамках акции её участники собрали около 10 тонн мусора и очистили территорию площадью около 20 гектар.

 

Фото предоставлено пресс-службой КФ АО «Апатит».

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