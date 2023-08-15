Победители Всероссийского конкурса «Большая Перемена» посетили Кольскую АЭС

Кольскую АЭС посетили 40 победителей Всероссийского конкурса «Большая Перемена» 2022 года в рамках научно-образовательной программы «АтомДискавери», проводимой Госкорпорацией «Росатом».

Участниками программы, которая проходила на Кольском полуострове с 7 по 13 августа, стали ученики 9-11 классов и студенты из 26 регионов России. В ходе посещения Кольской АЭС гости узнали, как работает атомная станция, посетили полномасштабный тренажёр, информационный центр и форелевое хозяйство.

Своими впечатлениями от посещения АЭС поделилась руководитель отдела по работе со школьниками, студентами и выпускниками с высоким потенциалом АНО «Корпоративная Академия Росатома» Алёна Киселёва: «Конечно, очень восхитили габариты станции и здорово осознавать, что это всё идёт на пользу человечеству, людям, городу. Нам удалось познакомиться с молодыми специалистами Кольской АЭС, увидеть их горящие глаза. Очень ценно, что они с теплотой и любовью отзывались о работе на станции, приятно было узнать, что за каждым молодым специалистом закрепляется наставник».

Основная цель «АтомДискавери» – познакомить потенциальных будущих работников с многообразием профессий атомной отрасли. Возможно, это поможет ребятам сформировать свой дальнейший путь в карьере, определиться с будущей профессией и поступить в опорные вузы Росатома.

Программа «АтомДискавери» разработана с учётом интересов молодежи и включает в себя три ключевых направления: «Изучай технологии», «Раскрой потенциал» и «Познавай Россию».

В блоке «Изучай технологии» задействованы отраслевые эксперты, которые рассказали ребятам свои личные истории профессионального становления. Кроме этого, для участников были организованы технические туры на первый в мире атомный ледокол «Ленин», ФГУП «Атомфлот».

В направлении «Раскрой потенциал» специалисты АНО «Корпоративная Академия Росатома» рассказали о возможностях построения профессиональных траекторий в Росатоме и выборе своего карьерного пути. Кураторы провели для юных первооткрывателей тренинги по развитию 4К-компетенций: критического мышления, умения работать в команде, коммуникативных навыков и креативного мышления.

«Познавай Россию» – третий трек программы. Победители «Большой Перемены» в сопровождении экспертов Росатома путешествовали по Кольскому полуострову, знакомились с арктической флорой и фауной, побывали в Териберке и погрузились в культуру коренных народов Кольского полуострова в этнопарке «Саамские мотивы».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, организаторами Всероссийского конкурса «Большая перемена» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых». Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и реализуется в рамках национального проекта «Образование». Госкорпорация «Росатом» выступает партнёром «Большой перемены» с момента запуска проекта и уделяет большое внимание сопровождению и поддержанию контакта со школьниками и студентами с высоким потенциалом, которые в скором времени могут стать работниками предприятий атомной отрасли.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.