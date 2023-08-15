ЦУР проконтролирует сроки отработки обращений о покосе борщевикаВ Мурманске вводится запрет на движение всех видов транспорта через железнодорожные пути
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.08.23 12:30

Победители Всероссийского конкурса «Большая Перемена» посетили Кольскую АЭС

Кольскую АЭС посетили 40 победителей Всероссийского конкурса «Большая Перемена» 2022 года в рамках научно-образовательной программы «АтомДискавери», проводимой Госкорпорацией «Росатом».

Участниками программы, которая проходила на Кольском полуострове с 7 по 13 августа, стали ученики 9-11 классов и студенты из 26 регионов России. В ходе посещения Кольской АЭС гости узнали, как работает атомная станция, посетили полномасштабный тренажёр, информационный центр и форелевое хозяйство.

Своими впечатлениями от посещения АЭС поделилась руководитель отдела по работе со школьниками, студентами и выпускниками с высоким потенциалом АНО «Корпоративная Академия Росатома» Алёна Киселёва: «Конечно, очень восхитили габариты станции и здорово осознавать, что это всё идёт на пользу человечеству, людям, городу. Нам удалось познакомиться с молодыми специалистами Кольской АЭС, увидеть их горящие глаза. Очень ценно, что они с теплотой и любовью отзывались о работе на станции, приятно было узнать, что за каждым молодым специалистом закрепляется наставник».

Основная цель «АтомДискавери» – познакомить потенциальных будущих работников с многообразием профессий атомной отрасли. Возможно, это поможет ребятам сформировать свой дальнейший путь в карьере, определиться с будущей профессией и поступить в опорные вузы Росатома.

Программа «АтомДискавери» разработана с учётом интересов молодежи и включает в себя три ключевых направления: «Изучай технологии», «Раскрой потенциал» и «Познавай Россию».

В блоке «Изучай технологии» задействованы отраслевые эксперты, которые рассказали ребятам свои личные истории профессионального становления. Кроме этого, для участников были организованы технические туры на первый в мире атомный ледокол «Ленин», ФГУП «Атомфлот».

В направлении «Раскрой потенциал» специалисты АНО «Корпоративная Академия Росатома» рассказали о возможностях построения профессиональных траекторий в Росатоме и выборе своего карьерного пути. Кураторы провели для юных первооткрывателей тренинги по развитию 4К-компетенций: критического мышления, умения работать в команде, коммуникативных навыков и креативного мышления.

«Познавай Россию» – третий трек программы. Победители «Большой Перемены» в сопровождении экспертов Росатома путешествовали по Кольскому полуострову, знакомились с арктической флорой и фауной, побывали в Териберке и погрузились в культуру коренных народов Кольского полуострова в этнопарке «Саамские мотивы».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, организаторами Всероссийского конкурса «Большая перемена» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых». Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и реализуется в рамках национального проекта «Образование». Госкорпорация «Росатом» выступает партнёром «Большой перемены» с момента запуска проекта и уделяет большое внимание сопровождению и поддержанию контакта со школьниками и студентами с высоким потенциалом, которые в скором времени могут стать работниками предприятий атомной отрасли.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор промышленной сферы России по итогам первого полугодия: дефициты и зарплаты
-Фоторепортаж (6+)«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздника
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
-Правовая консультация (18+)Часто задерживаетесь на работе? Юрист hh.ru рассказала, сколько вам должны заплатить за переработки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире16:00«Король Гриля». Кулинарная программа (12+)16:30«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Часто задерживаетесь на работе? Юрист hh.ru рассказала, сколько вам должны заплатить за переработки-PRO Валюту (16+)Курс доллара во вторник утром опускается к другим основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Модернизация комплекса противоаварийной автоматики позволила специалистам КАЭС увеличить пропускную способность Кольско-Карельского транзита электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 августа-PRO Нефть и газ (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения-PRO Законы (18+)Министерство транспорта РФ опубликовало паспорт проекта «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика