Победительница конкурса «Губернаторский старт» открыла прачечную самообслуживания в Оленегорске

Несколько лет назад предпринимательница Надежда Кованская уже запускала первую прачечную в Мончегорске, затем приняла решение о расширении своего дела.

Как сообщает vk.com/murman, северянка подала заявку на конкурс «Губернаторский старт» стратегического плана «На Севере – жить». Проект создания прачечной признали одним из лучших. На его реализацию выделили грант в размере 1,73 млн рублей.

Предприятие такого формата с говорящим названием «Большая стирка» в Оленегорске появилось впервые.

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457316743%2F07c59473689745a7e5