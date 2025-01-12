Мурманская область. Арктика (16+)12.01.25 14:00
Победительница конкурса «Губернаторский старт» открыла прачечную самообслуживания в Оленегорске
Несколько лет назад предпринимательница Надежда Кованская уже запускала первую прачечную в Мончегорске, затем приняла решение о расширении своего дела.
Как сообщает vk.com/murman, северянка подала заявку на конкурс «Губернаторский старт» стратегического плана «На Севере – жить». Проект создания прачечной признали одним из лучших. На его реализацию выделили грант в размере 1,73 млн рублей.
Предприятие такого формата с говорящим названием «Большая стирка» в Оленегорске появилось впервые.
Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457316743%2F07c59473689745a7e5
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