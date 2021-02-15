Победительницей регионального этапа конкурса среди осужденных женщин «А ну-ка, девушки!» стала представительница зеленоборской колонии-поселения

Итоги первого этапа Всероссийского конкурса среди осужденных «А ну-ка, девушки!» подведены в УФСИН России по Мурманской области. Конкурс проходил в колониях - поселениях №20 (пос. Зеленоборский) и №24 (г. Оленегорск), где отбывают наказание осужденные женщины. Всего в творческом состязании решили поучаствовать 9 барышень.

Девушки рассказывали о себе, своих увлечениях и жизненных ценностях, читали стихотворения, исполняли национальные танцы, дефилировали в красивых платьях. Каждая участница продемонстрировала художественный талант, рассказав о родном крае в национальном костюме, а также приготовила своё «коронное» блюдо.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по мурманской области, победительницу отборочного этапа определяло жюри ведомства из числа руководства, а также приглашенных членов Совета ветеранов. Жюри оценивало артистичность и исполнительское мастерство участниц, красочность номеров, оригинальность кулинарного блюда.

В итоге победительницей регионального этапа была признана осужденная КП-20 Диана Ракутина, покорившая жюри цельностью своего представленного образа, основанного на традиционной поморской культуре. Победительница представила на конкурс собственноручно вышитые два женских поморских наряда - летний и зимний. Также очень уместными оказались исполненная участницей колыбельная поморов и приготовленное ею обрядовое печенье русского Севера «Тетёрки».

Теперь победительница регионального этапа конкурса продолжит борьбу за победу в финале Всероссийского конкурса, который пройдёт во ФСИН России в марте в режиме видеоконференцсвязи.

Напомним, что в прошлом году участница из зеленоборской КП-20 заняла третье место в финале творческого состязания ФСИН России «А ну-ка, девушки».