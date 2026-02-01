Победителя регионального конкурса «Сувенир года. Арктика» пригласят на традиционный «Сенежный слёт» в Мастерской управления «Сенеж»

Предприниматель Юлия Приказчикова будет приглашена на традиционное мероприятие «Сенежный слёт» в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Такую возможность она получила, войдя в число победителей ежегодного регионального конкурса «Сувенир года. Арктика», итоги которого подвели на торжественной церемонии в Мурманске.

Примечательно, что Юлия Приказчикова сама является выпускницей программы «Сенежа» «Школа тренеров команд». На конкурс «Сувенир года. Арктика» она представила настольную игру «Арктический турист», которая позволяет посетить Мурманскую область, не выходя из дома. Участники собирают карточки с историями и фактами о достопримечательностях, событиях и явлениях Кольского Севера.

Региональный конкурс «Сувенир года. Арктика» направлен на поддержку местных мастеров и предпринимателей. 2025 год стал рекордным по активности участников – на конкурс поступило около 170 заявок. Победителей определяли в шести номинациях по разным видам сувенирной продукции: «Арктический сувенир», «Этнический сувенир», «Гастрономический сувенир», «Экологический сувенир», «Сувенир-желание» и «Сувенир туристического события».

В 2025 году впервые в рамках конкурса было организовано сотрудничество с Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Авторитетные эксперты в сфере креативных индустрий провели для заполярных мастеров серию бесплатных вебинаров по созданию сувениров нового уровня.

«Перед нами стоит важная задача – помогать местным мастерам и ремесленникам, повышать их уровень компетенции. Потому что сувенир – это то, что мы транслируем гостям нашего региона о Мурманской области. В рамках конкурса мы впервые с помощью экспертов мастерской управления «Сенеж» дополнительно провели обучение участников. Мы постоянно работаем над тем, чтобы качество сувенирной продукции в регионе повышалось. Турист хочет получить не массовый сувенирный продукт, а что-то аутентичное. Мне приятно отметить: то, что сегодня предлагают наши ремесленники, – это практически всегда крафтовая история», – рассказала министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.

Возможность участия в «Сенежном слёте» стала специальным призом от партнера конкурса для одного из победителей. «Сенежный слёт» – ежегодное мероприятие, которое объединяет сильнейших выпускников программ и проектов «Сенежа»; они обучаются и генерируют значимые для страны социальные проекты.

«Сувенир сегодня – это гораздо больше, чем просто памятный подарок, это инструмент формирования культурного кода территории, привлечения туристов и осмысления локальной идентичности. Задача современного автора – непросто создать красивый предмет, а вложить в него историю, смысл и эмоции региона. Мы рады, что в рамках нашего онлайн-курса для участников конкурса смогли собрать разнопрофильных экспертов, чтобы погрузить их в ключевые темы: от основ смыслообразования до конкретных трендов в мерче. Подобные региональные конкурсы выполняют важнейшую миссию: они становятся катализатором для поиска нестандартных, нетривиальных решений, позволяют аккумулировать на одной площадке талантливых и увлечённых создателей. В конечном итоге, такие инициативы формируют новую творческую среду, где у ярких идей, подобных игре «Арктический турист», появляются реальные возможности для развития и выхода на широкую аудиторию», – отмечает эксперт конкурса, руководитель мастерской государственного дизайна в «Сенеже» Вячеслав Правдзинский.

Всем победителям конкурса «Сувенир года. Арктика» будет предоставлен приоритет в отборе для организации торговли на ключевых мероприятиях, проводимых Министерством туризма и предпринимательства Мурманской области. Кроме того, они получат помощь в разработке упаковки и выводе сувениров на рынки за пределами региона. По итогам конкурса будет сформирован региональный каталог сувениров, который представят туристическому сообществу и разместят в офисах Туристского информационного центра Мурманской области.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, на торжественной церемонии наградили и победителей фотоконкурса «На Севере – отдыхать!». В этом году в семи номинациях конкурса было подано почти 200 работ. Отбор проходил в два этапа: лучшие фотографии жители региона выбирали на портале «Наш Север», окончательный список победителей определила конкурсная комиссия. Работы победителей будут использоваться для популяризации туристических возможностей Мурманской области.

Конкурсы «Сувенир года. Арктика» и «На Севере – отдыхать!» проводятся в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Организатором выступает Туристский информационный центр Мурманской области при содействии регионального Министерства туризма и предпринимательства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561497/#&gid=1&pid=1