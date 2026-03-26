«Горячая линия» по защите граждан от неправомерных действий коллекторов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
26.03.26 13:30

Победителям «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам вручат трофеи в Мурманской области

В Кольском Заполярье пройдёт одно из ключевых событий официального календаря Федерации лыжных гонок России – финальный этап «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам. Торжественную церемонию открытия соревнований проведут 27 марта в 17.30 в апатитском городском Дворце культуры имени В.К. Егорова.

Состязания включают в себя шесть соревновательных дней. Первые два из них пройдут на трассах физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» в Апатитах 28 и 29 марта. Спортсмены будут бороться за медали в гонках свободным стилем на дистанциях 3 км и 10 км.

Затем эстафета соревнований перейдёт на трассы лыжного комплекса «Тирвас» в Кировске, где участники «ФосАгро» Кубка России проведут три соревновательных дня. В их программе: гонки классическим стилем, персьют и спринт свободным стилем.

Финальная гонка VIII этапа «ФосАгро» Кубка России пройдёт 5 апреля на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» в форме масс-старта на дистанцию в 10 километров. Его трасса проложена от стадиона «Горняк» до ресторана «Плато» на вершине северного склона Айкуайвенчорр с набором высоты 560 метров. Торжественную церемонию закрытия соревнований проведут 5 апреля в 15.30 в «Театральном дворике» Кировска.

В финальном этапе «ФосАгро» Кубок России по лыжным гонкам примут участие сильнейшие спортсмены страны: Александр Большунов, Александр Терентьев, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Савелий Коростелёв, Алина Пеклецова, Дарья Непряева, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Сергей Ардашев.

Почётными гостями финала «ФосАгро» Кубок России по лыжным гонкам станут: трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР и России, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, восьмикратный чемпион СССР, заслуженный тренер России Николай Зимятов, олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Михаил Девятьяров, трехкратный призёр зимних Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Александр Завьялов, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР Любовь Мухачева.

 

 

Фото (Максим МАЛЮТИН): https://gov-murman.ru/info/news/564459/#&gid=1&pid=10

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-

Последние комментарии

-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»