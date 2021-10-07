Победителям конкурса подарят экскурсию на Мурманский морской торговый порт

АО «Мурманский морской торговый порт» и «Комсомольская правда-Мурманск» проводят новый конкурс, посвященный 105-му дню рождения Мурманска.

Правила просты: с 4 октября каждую неделю «Комсомольская правда - Мурманск» будет по средам и пятницам публиковать задания, которые касаются различных страниц истории Мурманска. Отвечая на них, необходимо не только дать верный ответ, но и сфотографировать те памятные места города, о которых идёт речь.

Присылать ответы и фотографии следует в группу мурманской «Комсомолки» в «ВКонтакте» - Комсомольская правда - Мурманск. Новости региона (vk.com), на почту kpmurmansk@phkp.ru или в WhatsUp по номеру 8-991-671-16-33.

Квест будет продолжаться до 4 ноября, а после Дня народного единства будут подведены итоги. Победители получат призы и экскурсию от Мурманского морского торгового порта.