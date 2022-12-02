Победителям Национального чемпионата «Абилимпикс» из Мурманской области вручат именные денежные сертификаты

В Мурманске 2 декабря, накануне Международного дня инвалидов, состоится церемония награждения победителей Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2022 года.

Напомним, команда Мурманской области по итогам чемпионата завоевала по основным компетенциям серебряные медали в трёх номинациях: «Резьба по дереву», «Инженерный дизайн» и «Массажист». Даниил Беликов, Максимилиан Гримач и Виктор Ивлев получат сертификаты на сумму 75 тысяч рублей, которые могут быть израсходованы на получение дополнительного образования или на приобретение специализированных технических средств реабилитации.

Также соревнования проходили по дополнительным компетенциям. Школьница из Мурманской области Алина Чудик завоевала 2 место в номинации «Медицинский и социальный уход». Правительством региона принято решение поощрить юную северянку. Она тоже получит 75 тысяч рублей. Кроме того, по 50 тысяч рублей получат все 4 наставника ребят.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, чемпионат «Абилимпикс» проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Образование».

В 2022 году конкурс проходил в двух форматах – в очно-дистанционном и очном. В соревнованиях приняли участие конкурсанты из 84 регионов страны.

Очное мероприятие включало в себя обширную деловую программу, на которой были продемонстрированы лучшие региональные практики по теме трудоустройства, прошло обсуждение вопросов по профессиональному самоопределению, занятости, трудоустройству людей с инвалидностью и инклюзивному образованию.

АНО «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтёрами.

Фото: https://gov-murman.ru