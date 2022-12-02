Зима пришла - цены на овощи и фрукты пошли вверхВ Москве презентуют книгу о путешествии на Кольский полуостров
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.12.22 11:00

Победителям Национального чемпионата «Абилимпикс» из Мурманской области вручат именные денежные сертификаты

В Мурманске 2 декабря, накануне Международного дня инвалидов, состоится церемония награждения победителей Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2022 года.

Напомним, команда Мурманской области по итогам чемпионата завоевала по основным компетенциям серебряные медали в трёх номинациях: «Резьба по дереву», «Инженерный дизайн» и «Массажист». Даниил Беликов, Максимилиан Гримач и Виктор Ивлев получат сертификаты на сумму 75 тысяч рублей, которые могут быть израсходованы на получение дополнительного образования или на приобретение специализированных технических средств реабилитации.

Также соревнования проходили по дополнительным компетенциям. Школьница из Мурманской области Алина Чудик завоевала 2 место в номинации «Медицинский и социальный уход». Правительством региона принято решение поощрить юную северянку. Она тоже получит 75 тысяч рублей. Кроме того, по 50 тысяч рублей получат все 4 наставника ребят.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, чемпионат «Абилимпикс» проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Образование».

В 2022 году конкурс проходил в двух форматах – в очно-дистанционном и очном. В соревнованиях приняли участие конкурсанты из 84 регионов страны.

Очное мероприятие включало в себя обширную деловую программу, на которой были продемонстрированы лучшие региональные практики по теме трудоустройства, прошло обсуждение вопросов по профессиональному самоопределению, занятости, трудоустройству людей с инвалидностью и инклюзивному образованию.

АНО «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтёрами.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области нарастает кадровый голод по ряду профессий и сфер экономики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Путешествие на Соловецкие острова». Документальный фильм (12+)16:00«Кольские хроники с Юрием Бергером», тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В России растёт спрос на фельдшеров: +62% новых вакансий за ноябрь-PRO Валюту (16+)Цены на нефть колеблются слабо и разнонаправленно, а рубль переходит к снижению-PRO Энергетику (18+)Проект строительства малой ГЭС получил положительное заключение государственной экспертизы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика