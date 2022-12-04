Победителям Национального чемпионата «Абилимпикс» из Мурманской области вручили награды

В Мурманске состоялось вручение наград победителям Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2022 года – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемого в рамках Национального проекта «Образование».

Чемпионат в этом году проводился в двух форматах. В очно-дистанционном формате соревнования прошли с 19 по 29 сентября на специально организованных площадках в 84 регионах России по месту проживания участников по 39 дополнительным компетенциям. Финальная часть чемпионата прошла в очном формате с 28 по 31 октября в Москве по 40 основным компетенциям.

В чемпионате в очном формате в октябре приняли участие 3 конкурсанта из Мурманской области: Даниил Беликов – компетенция «Массажист», Максимилиан Гримач – компетенция «Инженерный дизайн CAD» и Виктор Ивлев – компетенция «Резьба по дереву». Все они стали победителями и получили право на получение именных денежных сертификатов на 75 тысяч рублей по распоряжению правительства Российской Федерации.

В Мурманске награждение участников проходило на площадке ЦРД «Абилимпикс» в Мурманской области – Мурманском колледже экономики и информационных технологий с участием заместителя губернатора Мурманской области Юрия Фомина, министра образования и науки Мурманской области Дианы Кузнецовой, министра труда и социального развития Мурманской области Сергея Мякишева.

«Абилимпикс» собрал в этом году много талантливых людей. Низкий поклон ребятам за стремление и преодоление всех сложности. Также искренние слова благодарности хочу сказать наставникам, которые поддерживают и помогают раскрыть неограниченные возможности своих воспитанников. Учитывая важность поддержки людей, которые стремятся совершенствоваться в профессии несмотря на все трудности, по инициативе губернатора Мурманской области принято решение – помимо основных наград поощрить победителя в дополнительной компетенции Алину Чудик сертификатом на 75 тысяч рублей, а также четырех наставников наших призёров сертификатами по 50 тысяч рублей. Ребята, хочу пожелать вам дальнейших успехов на выбранном профессиональном пути. Мы в вас верим и гордимся!», – отметил вице-губернатор.

Сертификаты можно реализовать на оплату дополнительного образования и приобретение технических средств реабилитации. Как реализовать сертификат – решает сам победитель.

«В чемпионате участвовал первый раз, участие получилось спонтанным, мне предложили, я согласился. Но и подумать не мог, что увлекусь массажем. Для себя узнал много нового и в корне поменял отношение к своему профессиональному будущему. Теперь я точно буду поступать на обучение по специальности массажист и даже уже определился с выбором колледжа. Для себя решил, что и 2023 году буду участвовать в региональном чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Медицинский и социальный уход». Чемпионат связал мою жизнь с медициной», – рассказал Даниил Беликов.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, также победители по дополнительным компетенциям Национального чемпионата «Абилимпикс» получили возможность стать участниками проекта «Больше, чем путешествие» платформы «Россия – страна возможностей».

Фото: https://gov-murman.ru