Длинные новогодние каникулы россияне одобряют чаще, чем год назадНашему земляку необходима наша поддержка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.12.22 16:00

Победителям Национального чемпионата «Абилимпикс» из Мурманской области вручили награды

В Мурманске состоялось вручение наград победителям Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2022 года – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемого в рамках Национального проекта «Образование».

Чемпионат в этом году проводился в двух форматах. В очно-дистанционном формате соревнования прошли с 19 по 29 сентября на специально организованных площадках в 84 регионах России по месту проживания участников по 39 дополнительным компетенциям. Финальная часть чемпионата прошла в очном формате с 28 по 31 октября в Москве по 40 основным компетенциям.

В чемпионате в очном формате в октябре приняли участие 3 конкурсанта из Мурманской области: Даниил Беликов – компетенция «Массажист», Максимилиан Гримач – компетенция «Инженерный дизайн CAD» и Виктор Ивлев – компетенция «Резьба по дереву». Все они стали победителями и получили право на получение именных денежных сертификатов на 75 тысяч рублей по распоряжению правительства Российской Федерации.

В Мурманске награждение участников проходило на площадке ЦРД «Абилимпикс» в Мурманской области – Мурманском колледже экономики и информационных технологий с участием заместителя губернатора Мурманской области Юрия Фомина, министра образования и науки Мурманской области Дианы Кузнецовой, министра труда и социального развития Мурманской области Сергея Мякишева.

«Абилимпикс» собрал в этом году много талантливых людей. Низкий поклон ребятам за стремление и преодоление всех сложности. Также искренние слова благодарности хочу сказать наставникам, которые поддерживают и помогают раскрыть неограниченные возможности своих воспитанников. Учитывая важность поддержки людей, которые стремятся совершенствоваться в профессии несмотря на все трудности, по инициативе губернатора Мурманской области принято решение – помимо основных наград поощрить победителя в дополнительной компетенции Алину Чудик сертификатом на 75 тысяч рублей, а также четырех наставников наших призёров сертификатами по 50 тысяч рублей. Ребята, хочу пожелать вам дальнейших успехов на выбранном профессиональном пути. Мы в вас верим и гордимся!», – отметил вице-губернатор.

Сертификаты можно реализовать на оплату дополнительного образования и приобретение технических средств реабилитации. Как реализовать сертификат – решает сам победитель.

«В чемпионате участвовал первый раз, участие получилось спонтанным, мне предложили, я согласился. Но и подумать не мог, что увлекусь массажем. Для себя узнал много нового и в корне поменял отношение к своему профессиональному будущему. Теперь я точно буду поступать на обучение по специальности массажист и даже уже определился с выбором колледжа. Для себя решил, что и 2023 году буду участвовать в региональном чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Медицинский и социальный уход». Чемпионат связал мою жизнь с медициной», – рассказал Даниил Беликов.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, также победители по дополнительным компетенциям Национального чемпионата «Абилимпикс» получили возможность стать участниками проекта «Больше, чем путешествие» платформы «Россия – страна возможностей».

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Циан и hh.ru провели совместное исследование, выяснив, как изменится ипотечный платёж и нагрузка на семейный бюджет в случае отмены льготной ипотеки в 2023 году.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:40«Быть Астрид Линдгрен». Художественный фильм (16+)23:45«Убийства в…». Художественный сериал, серия 8 (16+)23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Циан и hh.ru провели совместное исследование, выяснив, как изменится ипотечный платёж и нагрузка на семейный бюджет в случае отмены льготной ипотеки в 2023 году.-PRO Валюту (16+)Курсы евро подскочил почти на 1,2 рубля, доллар укрепился почти на 63 копейки-PRO Энергетику (18+)Проект строительства малой ГЭС получил положительное заключение государственной экспертизы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика