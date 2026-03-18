Победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады вручили награды

Губернатор Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии награждения призёров и победителей регионального этапа олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2025/26 учебном году.

«Я очень рад, что самые талантливые, самые целеустремленные ребята присутствуют в этом зале. Вы находитесь в абсолютно осознанном возрасте, и тот факт, что вы здесь, – это уже серьёзная победа. Многие из вас не первый раз. Это значит, что вы стремитесь, развиваетесь и боретесь за то, чтобы быть лучшими в тех направлениях, которые вы для себя выбрали. Это значит, что успех для вас неизбежен!», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона вручил награды многократным призёрам и победителям олимпиад и рассказал школьникам о важности развития Арктики.

«Нам с вами очень повезло, что мы живём в стратегически важном регионе. Люди, живущие в Арктике, делают важнейшие проекты для безопасности и будущего России. Сегодня развитие Арктики – это то, что даст толчок для прогресса всей нашей страны. Ваши победы в олимпиадах и достижения в учёбе – это фундамент, на котором строится будущее. Крайний Север всегда развивался благодаря талантливым целеустремленным людям, и мы заинтересованы в том, чтобы вы связали свою судьбу с Мурманской областью. Мы в свою очередь будем делать все для того, чтобы у вас было успешное будущее, открывая новые возможности для развития», – отметил Андрей Чибис.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Всероссийская олимпиада школьников – самое массовое интеллектуальное состязание не только в России, но и в мире. Ежегодно в ней принимают участие миллионы школьников. В Мурманской области всероссийская олимпиада школьников проходит по 22 предметам.

«В этом году мы чествуем более 200 лучших школьников из разных муниципалитетов, но есть уникальные ребята: один стал четырехкратным призером, двое — трехкратными, 17 человек завоевали статус двукратных победителей и призеров. Это уровень мастерства! Это характер! Настоящий, северный! Дорогие ребята, региональный этап пройден, но впереди — заключительный этап, финал самого высокого уровня. Дипломы победителей и призеров ВсОШ — это ваш «золотой билет» в будущее, который дает право поступить в любой престижный вуз страны без экзаменов по профилю. Но помните: ваши знания очень нужны здесь, на родной земле. Мурманская область развивается, региону нужны молодые инженеры, врачи, педагоги, специалисты морского дела и арктических профессий. Именно вам предстоит создавать будущее Севера», – сказала вице-губернатор Анна Головина и вручила награды призерам олимпиады.

Напомним, по инициативе губернатора с 2022 года призёры и победители заключительного этапа олимпиады, а также их наставники получают премии – 150 и 200 тысяч рублей участникам, 100 и 150 тысяч рублей – подготовившим их педагогам.

