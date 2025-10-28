Северный бассейн находится на исторически нижней точке по разрешённому объёму вылова трескиВ России изменились правила профилактических медосмотров детей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.10.25 14:30

Победителям регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший врач» и регионального онлайн-конкурса «Народный врач» вручили награды

В 2025 году конкурс «Лучший врач» прошёл в 9 номинациях. Лучшей среди участковых терапевтов стала Екатерина Зайцева из филиала МОКБ Кольской ЦРБ. Лучший участковый педиатр – Валерий Джавадов, Мурманская областная детская клиническая больница (МОДКБ). Лучший педиатр в стационаре – Анна Беляева из МОКБ.

Лучший врач невролог – Александра Носова из Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина (МОКБ). Лучший врач-хирург – Аззам Абдырахманов, МОДКБ. Лучший офтальмолог – Андрей Сметанин, МОКБ им. П.А. Баяндина. Лучшим врачом-стоматологом признан Станислав Швец из Мурманской областной стоматологической поликлиники. Лучший анестезиолог-реаниматолог – Семен Скоков из Мурманского областного клинического многопрофильного центра (МОКМЦ). Лучший врач УЗИ – Светлана Ефимова, МОКБ им. П.А. Баяндина.

Конкурсы были организованы Министерством здравоохранения Мурманской области.

Приветствуя участников, глава региона подчеркнул, что медики Мурманской области – профессионалы высокого уровня, что подтверждается федеральными оценками.

«Никакие стены и оборудование не обеспечат спасение жизни, решение задач здравоохранения без компетентных, опытных специалистов. Спасибо вам за неравнодушие и мастерство. Профессионализм заполярных врачей характеризуется объективными показателями. Наш регион в 2024 году вошёл в топ-3 России по проценту сохраненных жизней, а также в лидеры по динамике роста показателя ожидаемой продолжительности жизни. В свою очередь, мы продолжим поддерживать и развивать материально-техническую базу наших учреждений: делать ремонты, закупать современное оборудование. В текущем году объём инвестиций в здравоохранение в два раза больше, чем в 2019 году. И в следующем году, несмотря на сложный бюджет, внимание к медицинской сфере останется высоким», – сказал Андрей Чибис.

За первое место врачи получат единовременные денежные выплаты в размере 150 тысяч рублей, а также ежемесячно в течение года – доплату 10 тысяч рублей. За второе и третье место – единовременные выплаты в размере 120 и 80 тысяч рублей соответственно.

В конкурсе «Народный врач» победителей выбрали сами северяне онлайн. На первом месте – Галина Руднева, заведующая отделением кардиологии, врач-кардиолог МОКМЦ. Победитель конкурса также получит премию в размере 150 тысяч рублей, за второе и третье место – 125 и 100 тысяч рублей соответственно.

В завершение встречи губернатор предложил участникам в открытом формате обсудить имеющиеся вопросы. В том числе говорили о профессиональной подготовке.

«В Мурманской области очень вырос престиж профессии медицинского работника. Мы отмечаем, что много молодежи идет учиться именно в медицинские колледжи. И этот интерес также будем поддерживать», – прокомментировал Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, онлайн-конкурс «Народный врач» в этом году проведён впервые; региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший врач» впервые состоялся в расширенном формате – по девяти номинациям.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556109/#&gid=1&pid=31

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Под прикрытием». Художественный сериал, 6 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Цены в Мурманской области в сентябре выросли-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 92 копейки, доллар прибавляет 83 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»