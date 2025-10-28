Победителям регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший врач» и регионального онлайн-конкурса «Народный врач» вручили награды

В 2025 году конкурс «Лучший врач» прошёл в 9 номинациях. Лучшей среди участковых терапевтов стала Екатерина Зайцева из филиала МОКБ Кольской ЦРБ. Лучший участковый педиатр – Валерий Джавадов, Мурманская областная детская клиническая больница (МОДКБ). Лучший педиатр в стационаре – Анна Беляева из МОКБ.

Лучший врач невролог – Александра Носова из Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина (МОКБ). Лучший врач-хирург – Аззам Абдырахманов, МОДКБ. Лучший офтальмолог – Андрей Сметанин, МОКБ им. П.А. Баяндина. Лучшим врачом-стоматологом признан Станислав Швец из Мурманской областной стоматологической поликлиники. Лучший анестезиолог-реаниматолог – Семен Скоков из Мурманского областного клинического многопрофильного центра (МОКМЦ). Лучший врач УЗИ – Светлана Ефимова, МОКБ им. П.А. Баяндина.

Конкурсы были организованы Министерством здравоохранения Мурманской области.

Приветствуя участников, глава региона подчеркнул, что медики Мурманской области – профессионалы высокого уровня, что подтверждается федеральными оценками.

«Никакие стены и оборудование не обеспечат спасение жизни, решение задач здравоохранения без компетентных, опытных специалистов. Спасибо вам за неравнодушие и мастерство. Профессионализм заполярных врачей характеризуется объективными показателями. Наш регион в 2024 году вошёл в топ-3 России по проценту сохраненных жизней, а также в лидеры по динамике роста показателя ожидаемой продолжительности жизни. В свою очередь, мы продолжим поддерживать и развивать материально-техническую базу наших учреждений: делать ремонты, закупать современное оборудование. В текущем году объём инвестиций в здравоохранение в два раза больше, чем в 2019 году. И в следующем году, несмотря на сложный бюджет, внимание к медицинской сфере останется высоким», – сказал Андрей Чибис.

За первое место врачи получат единовременные денежные выплаты в размере 150 тысяч рублей, а также ежемесячно в течение года – доплату 10 тысяч рублей. За второе и третье место – единовременные выплаты в размере 120 и 80 тысяч рублей соответственно.

В конкурсе «Народный врач» победителей выбрали сами северяне онлайн. На первом месте – Галина Руднева, заведующая отделением кардиологии, врач-кардиолог МОКМЦ. Победитель конкурса также получит премию в размере 150 тысяч рублей, за второе и третье место – 125 и 100 тысяч рублей соответственно.

В завершение встречи губернатор предложил участникам в открытом формате обсудить имеющиеся вопросы. В том числе говорили о профессиональной подготовке.

«В Мурманской области очень вырос престиж профессии медицинского работника. Мы отмечаем, что много молодежи идет учиться именно в медицинские колледжи. И этот интерес также будем поддерживать», – прокомментировал Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, онлайн-конкурс «Народный врач» в этом году проведён впервые; региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший врач» впервые состоялся в расширенном формате – по девяти номинациям.

