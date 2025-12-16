Победителям Спартакиады дошколят на Кубок главы города Мурманска вручены награды

В воскресенье, 14 декабря, в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» в рамках подведения спортивных итогов года состоялась церемония награждения победителей и участников Спартакиады дошколят-2025.

Соревнования Спартакиады на Кубок главы города Мурманска проходили в течение года. В них приняли участие 53 команды из 20 детских садов города, около 500 ребят 5-6 лет и более 120 наставников — инструкторов по физической культуре и воспитателей.

Команды ДОУ состязались в эстафетах, интерактивном квесте «Тайна мудрого Совенка» и, наконец, в основном виде соревнований — юкигассен, командной игре в снежки.

Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам Спартакиады победителями стали команды: 3 место — МДОУ №140, инструктор Елена Молоковская; 2 место — МДОУ №104, инструктор Ольга Ермолова; 1 место — МДОУ №15, инструктор Елена Кузина.

14 декабря в торжественной обстановке чемпионы получили свои призы и заслуженные аплодисменты зала.

Заместитель главы города Мурманска Елена Ширшова и председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Ирина Цыганкова передали победителям сертификаты на приобретение комплектов спортивного и музыкального оборудования, а также интерактивных сенсорных напольных модулей для учреждений.

Команде детского сада №15 вручён Кубок главы города в виде талисмана Спартакиады — Совенка.

Награды и цветы также получили все без исключения педагоги, готовившие ребят к соревнованиям.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31524&page=1