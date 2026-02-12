Победителям Спартакиады дошколят на Кубок главы города Мурманска вручены призы

Заместитель главы города Мурманска Елена Ширшова 11 февраля вручила команде‑победителю Спартакиады дошколят на Кубок главы города Мурманска комплект интерактивного оборудования.

Подарок включает мобильный интерактивный пол «Светлячок» — инновационный сенсорный модуль, который позволит сделать тренировки дошколят увлекательными и развивающими, а также умную колонку, которая добавит энергии и ритма праздничным и спортивным мероприятиям, в том числе проводимым на улице.

Как сообщает администрация города Мурманска, ценными призами награждены команды, занявшие первое, второе и третье места: детские сады №15, №104 «Радость», №140.

Уникальное оборудование откроет перед юными спортсменами новые возможности совместить полезную для здоровья физическую активность с весёлой игрой.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31875&page=1