В Мурманске на Южном склоне во второй раз прошёл самый северный забег в гору «Arctic Top Run». Его участниками стали более 100 северян.

В личном зачёте «Top Run Pro» спортсмены преодолели дистанцию порядка 560 метров с максимальным уклоном трассы более 40 градусов. Все участники получили медали, а победители и призёры забрали на вершине Южного склона денежные сертификаты на сумму 10, 7 и 5 тысяч рублей.

В командном забеге «Top Run Team» участие приняли 6 коллективов. Они пробежали 467 метров в гору, попутно преодолев ров глубиной 1 метр. Победители и призеры также получили денежные сертификаты на сумму 20, 30 и 50 тысяч рублей.

Победителями «Arctic Top Run» стали Алексей Лупандин, Татьяна Соколова и команда «Барс».

Соревнования организованы АНО «СпортКульт 51» при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru