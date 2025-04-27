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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.25 12:00

Победителями из Мурманской области в номинации «Видеоинтервью» Всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России» стали ученики «Академии телевидения»

Семь детей из Мурманска и Североморска-3 заняли третье место среди учащихся 7-11 классов школ Всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России». Итоги федерального этапа конкурса подвели в Москве, куда ребята поехали на церемонию награждения победителей. Лауреатами конкурса также стали двое учащихся нашего региона.

На региональном уровне конкурс проводился при поддержке правительства Мурманской области, Мурманского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», Единого волонтёрского центра, «Академии телевидения», проекта «Профизвестность» и других партнёров.

Победителями из Мурманской области в номинации «Видеоинтервью» стали Екатерина Курчак, Софья Климкова, Авелина Яралиева, Александр Хохров, Ульяна Зайцева, Мирослава Галицкая, Мария Кокошкина. Лауреатами конкурса – Дмитрий Сотников и Макар Приказчиков. Ребята являются учениками «Академии телевидения» и сняли видеоинтервью о представителях местного бизнеса, ведущих меценатскую и благотворительную деятельность, а также о региональных брендах, истории об отраслях промышленности в региональном контексте. Эти сюжеты программ «Проще говоря» вышли на местном канале «Арктик-ТВ».

Всего на конкурс свои работы в формате эссе, научных исследований, видеороликов, подкастов и фоторабот в этом году подали более 1500 заявок 435 учебных заведений из 68 регионов России. Мурманская область заняла восьмое место по активности школ, вузов и ссузов. Гимназия №7 г. Мурманска заняла четвертое место в номинации «Лучшая школа».

Победители получили дипломы и призы от организаторов и партнёров конкурса, а также возможность опубликовать свои исследования в научных изданиях.

В рамках программы награждения у ребят была уникальная возможность посетить авторский мастер-класс по искусству управления временем от основоположника российской системы тайм-менеджмента Глеба Архангельского, погрузиться в сладкую историю России из первых уст представителя кондитерской династии Дмитрия Абрикосова, а также узнать секреты ораторского мастерства и создания собственного бизнеса от бизнес-тренеров Олеси Хаскел и Ирины Андреевой. Во второй день для победителей запланирована культурная программа с экскурсиями по Москве.

Всероссийский конкурс по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России» проводится Музеем предпринимателей меценатов и благотворителей совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» с 2021 года уже в четвертый раз. В этом году впервые в 23 регионах РФ проводились региональные этапы конкурса, в том числе в Мурманской области.

Ознакомиться с итогами конкурса можно на сайте. А конкурсные работы ребят – видео интервью с предпринимателями региона, опубликованы в группе Единого волонтёрского центра в соцсети «ВКонтакте».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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