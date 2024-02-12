Победителями конкурсного отбора на именную стипендию губернатора Мурманской области стали 5 молодых учёных и 33 аспиранта

Сегодня в Центре управления регионом Мурманской области состоялся Форум молодых учёных, участниками которого стали активные школьники, студенты и аспиранты, начинающие свой путь в науке, а также опытные представители научных организаций Кольского Заполярья. Андрей Чибис принял участие в нескольких мастер-классах, вошедших в программу Форума, ответил на вопросы молодых учёных и вручил награды лауреатам именной стипендии губернатора Мурманской области в 2024 году.

«Я приветствую молодых учёных Мурманской области и сразу хочу передать слова особой благодарности подрастающему поколению – и совсем маленьким ребятам, которые делают первые шаги в научной деятельности, и начинающим исследователям – они уже наступают на пятки своим предшественникам. Юные северяне, которые здесь сегодня собрались, действительно, хотят стать учёными – они чётко формулируют мысли, чувствуют структуру. Важно отметить, что сегодня перед российской наукой и молодыми учёными открыты многие возможности. Раньше было сложнее: технологии не котировались, ниши были заняты. Мы с вами живём в Мурманской области – мощнейшем регионе всей Арктической зоны РФ. Мы находимся на передовой прогресса и экономического развития, в нашем регионе, который является территорией конкуренции, успешно реализуются важнейшие поручения Президента России Владимира Путина. С 2019 года в рамках плана «На Севере – жить» мы более, чем в 40 раз увеличили размер региональных мер поддержки учёных. И мы продолжим наращивать эти инвестиции, чтобы у вас все получалось. Верьте и будьте настойчивы!», – сказал Андрей Чибис в приветственном слове.

Главная цель форума – привлечь внимание молодых северян к научно-исследовательской деятельности, рассказать о карьерных перспективах и познакомить с научными направлениями, стратегически важными не только для Мурманской области, но и для всей страны.

«Форум, который проводится в Мурманской области во второй раз, объединил не только молодых, но и более взрослых учёных со всего региона. Напомню, что в регионе порядка двух тысяч представителей научного сообщества. Мы оказываем учёным и исследователям всестороннюю поддержку на всех уровнях. С 2019 года финансирование этой сферы со стороны региона увеличено более чем в 40 раз. Сегодня мы чествуем ученых, которые стали победителями различных конкурсных отборов на получение грантов. В прошлом году именные стипендии губернатора Мурманской области получили около 60 человек, в этом году – более 70. Также региональное правительство вводит новые меры социальной поддержки для учёных: возможность получить средства на строительство дома в рамках программы «Свой дом в Арктике», компенсацию за аренду жилья. Мы заинтересованы в том, чтобы наша наука развивалась. Весомую роль в этом вопросе играют также градообразующие предприятия, которые нуждаются в свежих идеях и новых технологиях. Особенно важно то, что Президент РФ подчеркивает значимость развития научного направления и ценность всех, кто посвятил себя исследованиям и открытиям», – отметила министр образования Мурманской области Диана Кузнецова.

Также глава региона посетил мастер-классы «Лаборатория молекулярной кухни» и «Просто о сложном: как коротко и ясно рассказать о научном проекте неспециалисту», участниками которого стали юные северяне. Маленькие участники научного форума поделились с Андреем Чибисом, кем бы они хотели стать, когда вырастут. Самые популярные профессии среди подрастающих исследователей – программисты и специалисты в области кибербезопасности. Ребята постарше рассказали о своих научных достижениях, которые уже появились в копилках исследовательского опыта.

Кроме того, Андрей Чибис понаблюдал за командной работой будущих ученых на площадке «Губернаторский лицей – арктическая кузница кадров». Юные северяне представили губернатору Андрею Чибису свое видение того, как должны развиваться образовательные направления, призванные познакомить заполярных школьников с разными профессиями и помочь определиться с делом своей жизни.

«Сегодня в мероприятиях Форума молодых учёных принимают участие школьники разного возраста. Наши ребята уже не единожды привозили научно-технологический кубок «Шаг в будущее», сейчас готовятся к апрельскому выступлению на федеральном уровне. Все участники сегодняшнего мероприятия, включая самых юных, могут делиться здесь своими исследованиями, наработками, впечатлениями, ставить задачи, поиски решений которых интересуют их здесь и сейчас, и получить совет эксперта. Уверена, что Форум пройдет продуктивно и подарит новые идеи, которые будут направлены на благо нашей региона и всей страны», – рассказала Диана Кузнецова.

В продолжение мероприятия губернатор Андрей Чибис пообщался с представителями научного сообщества и ответил на волнующие вопросы. В частности, молодые северяне спросили, какие меры поддержки, помимо существующих, также могут быть реализованы в научной сфере Кольского Заполярья. Глава региона подтвердил, что объёмы финансирования, направленные на внедрение новых мер поддержки, будут увеличиваться. Кроме того, было озвучено предложение периодически устраивать встречи с руководством научно-образовательных организаций и уточнять, насколько качественно и полноценно реализованы условия для профессионального развития и карьерного роста молодых учёных в Мурманской области.

В завершении мероприятия глава региона наградил победителей и лауреатов различных конкурсов, а также молодых учёных, удостоенных именной стипендии губернатора Мурманской области в 2024 году. Победителями конкурсного отбора на именную стипендию губернатора Мурманской области стали 5 молодых учёных и 33 аспиранта, обучающихся и работающих в Кольском научном центре РАН, Полярном филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Мурманском арктическом университете

Напомним, именные стипендии были учреждены по инициативе губернатора Андрея Чибиса в 2023 году и входят в приоритетные направления поддержки молодых ученых в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Именная стипендия в размере 20 тысяч рублей выплачивается ежемесячно в течение календарного года.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках деловой программы Форума молодых учёных для участников подготовили серию научно-популярных лекций, выступлений, мастер-классов и стратегических столов. Кроме того, на площадке форума с научно-исследовательскими докладами выступили более опытные коллеги юных северян – Роман Титов, представляющий Кольский научный центр РАН и Виктор Ерещенко от Мурманского арктического университета.

Организаторами форума выступили проектный офис «Арктический элемент» при содействии правительства Мурманской области, министерства науки и высшего образования РФ и Российской академии наук.

Фото: https://gov-murman.ru