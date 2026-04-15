Победителями конкурсного отбора в рамках проекта «Арктическая школа» в 2026 году стали 57 проектов образовательных организаций Мурманской области

Об итогах конкурсного отбора в рамках проекта «Арктическая школа» в 2026 году 13 апреля на оперативном совещании доложила министр образования и науки региона Диана Кузнецова. На реализацию проектов в 2026 году в областном бюджете предусмотрено 200 млн рублей. Победителями отбора на обновление образовательных пространств по десяти направлениям стали 57 проектов: 30 – пространства школ, 20 – детских садов и 7 – организаций допобразования. Всего на конкурс было подано 119 заявок.

В школах по направлению «Общественные пространства» конкурсный отбор прошли проекты Мурманска, Апатитов, ЗАТО Александровск, Полярных Зорь, Кандалакшского округа, Ковдора и Ловозерского округа. Новые пространства технической направленности появятся в Мурманске, Мончегорске, Кольском округе, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, Кандалакшском округе, ЗАТО Видяево, Ловозерском округе. Профильные инженерные классы откроют в Мончегорске, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО г. Североморск, Мурманске. Центры олимпиадной подготовки «Уникум» появятся в Оленегорске, Мончегорске, Кандалакшском и Кольском округах, ЗАТО г. Североморск, Кировске.

Благодаря реализации проекта «Арктическая школа» в 2026 году новые условия будут созданы более чем для 28 тысяч учеников.

Обновлённые пространства дошкольных образовательных организаций, включая прилегающие территории и центры «Уникум.малыш» создадут в Мурманске, Печенгском округе, Апатитах, Мончегорске, ЗАТО Александровск, Кольском округе, Оленегорске, Кандалакше, Ловозерском округе, Полярных Зорях, ЗАТО г. Североморск, Ковдоре, ЗАТО Александровск.

До 2030 года проектом «Арктическая школа» будут охвачены 100% дошкольных учреждений.

Третья номинация конкурсного отбора – обновление пространств в организациях дополнительного образования. Победителями стали учреждения Кандалакшского, Терского и Кольского округов, Полярных Зорь, Мончегорска, ЗАТО г. Североморск. Здесь появятся образовательные пространства технической направленности и для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

«Благодаря национальным проектам и народной программе «На Севере – жить!» Мурманская область входит в топ-10 абсолютных лидеров РФ по созданию инфраструктуры в образовательных организациях. За шесть лет реализации проекта будут созданы 399 пространств более чем для 142 тысяч юных северян. Общий объём средств областного бюджета на финансовое обеспечение грантов превысит 1,2 миллиарда рублей», – сообщила Диана Кузнецова.

Все ремонтные работы, установка и наладка оборудования на создаваемых в рамках проекта «Арктическая школа» пространствах должны быть завершены до 15 августа 2026 года.

Председатель областной Думы Сергей Дубовой принял участие в обсуждении данной темы.

- «Арктическая школа» в Мурманской области - это по-настоящему эффективный и успешный проект, который уже сегодня меняет образовательную среду муниципальных образований региона к лучшему, - отметил Сергей Дубовой. – Благодаря ему в школах появились современные образовательные пространства, оснащенные новейшим оборудованием, где дети могут получать знания и навыки по тем направлениям и специализациям, которые наиболее востребованы на сегодняшний день. Поддержка таких проектов - наш общий приоритет, ведь именно от качества образования сегодня зависит будущее Севера, его научный, экономический и человеческий потенциал.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565706/#&gid=1&pid=1