Победителями Кубка губернатора Мурманской области по баскетболу стали команды из Апатитов и Полярного

В физкультурно-оздоровительном комплексе Колы состоялся финальный этап соревнований по баскетболу в рамках Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. За победу в турнире девушек и юношей боролись команды из Кировска, Полярного, Колы, Кандалакши, Апатитов, Мурманска, Полярных Зорь и Корзуново.

По итогам соревнований девушек обладателем Кубка стала команда учащихся средней общеобразовательной школы №5 из Апатитов. Серебряная медаль – у сборной средней общеобразовательной школы №9 из Мурманска. Третью строчку заняли баскетболистки из Полярных Зорь, представлявшие среднюю общеобразовательную школу №4.

Среди юношей первенствовала команда гимназии из Полярного. Второе место заняли учащиеся Кольской средней общеобразовательной школы, а на третьей позиции оказались представители основной общеобразовательной школы №5 из Кандалакши.

Таким образом, определились победители Кубка губернатора Мурманской области во всех видах спорта. Ранее состоялись финалы соревнований по волейболу, компьютерному спорту и сдаче нормативов ВФСК «ГТО». Масштабное физкультурное мероприятие стартовало по поручению главы региона с целью активизации работы школьных спортивных клубов и организации для них соревновательного момента, в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/