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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.24 10:45

Победителями Кубка губернатора Мурманской области по волейболу стали команды из Апатитов

В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялся финальный этап соревнований по волейболу в рамках Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. За победу в турнире девушек и юношей боролись команды из Апатитов, Кандалакши, Колы, Полярного, Североморска и Никеля.

По итогам соревнований девушек обладателем Кубка губернатора Мурманской области стала команда учащихся средней общеобразовательной школы №4 из Апатитов. «Серебро» досталось сборной основной общеобразовательной школе №9 из Кандалакши. Третью строчку заняли волейболистки из Никеля, представлявшие среднюю общеобразовательную школу №3.

Среди юношей также первенствовала команда из Апатитов, которая представляла среднюю образовательную школу №10. Второе место заняли учащиеся Кольской средней общеобразовательной школы, а на третьей позиции оказались представители средней общеобразовательной школы №1 из Полярного.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, мероприятие проходит в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. Кроме волейбола юные северяне состязаются в баскетболе, компьютерном спорте и сдаче нормативов ВФСК «ГТО». Масштабное физкультурное мероприятие стартовало по поручению главы региона с целью активизации работы школьных спортивных клубов и организации для них соревновательного момента, в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Последние комментарии

Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
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