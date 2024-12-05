Победителями Кубка губернатора Мурманской области по волейболу стали команды из Апатитов

В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялся финальный этап соревнований по волейболу в рамках Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. За победу в турнире девушек и юношей боролись команды из Апатитов, Кандалакши, Колы, Полярного, Североморска и Никеля.

По итогам соревнований девушек обладателем Кубка губернатора Мурманской области стала команда учащихся средней общеобразовательной школы №4 из Апатитов. «Серебро» досталось сборной основной общеобразовательной школе №9 из Кандалакши. Третью строчку заняли волейболистки из Никеля, представлявшие среднюю общеобразовательную школу №3.

Среди юношей также первенствовала команда из Апатитов, которая представляла среднюю образовательную школу №10. Второе место заняли учащиеся Кольской средней общеобразовательной школы, а на третьей позиции оказались представители средней общеобразовательной школы №1 из Полярного.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, мероприятие проходит в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. Кроме волейбола юные северяне состязаются в баскетболе, компьютерном спорте и сдаче нормативов ВФСК «ГТО». Масштабное физкультурное мероприятие стартовало по поручению главы региона с целью активизации работы школьных спортивных клубов и организации для них соревновательного момента, в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/