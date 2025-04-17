Победителями областного командного чемпионата по бадминтону стали спортсмены из Мурманска

В Апатитах на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Наука» состоялся командный чемпионат Мурманской области по бадминтону. Участниками соревнований стали порядка 80 человек из Мурманска, Апатитов, Ковдора и Кольского округа.

Соревнования состоялись в зачёте мужских, женских и смешанных команд. В мужской категории победителем стали спортсмены из Мурманска, второе место – у команды из Ковдора, третье – у апатитских бадминтонистов. В женском зачёте победу одержали «хозяйки» площадки из Апатитов, вторую строчку заняли спортсменки из Мурманска, третью – из Ковдора. В смешанном зачёте мурманские бадминтонисты вновь стали лучшими, в финале обыграв соперников из Ковдора. Третье место заняла команда из Апатитов.

По итогам командного зачёта чемпионом Мурманской области стала команда из Мурманска. Второе место по дополнительным показателям занял коллектив из Апатитов. На третью ступень пьедестала поднялась сборная Ковдора.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/