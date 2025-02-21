Победителями регионального этапа всероссийского смотра-конкурса «Лаборатория роста «Джаз-Регион» стали молодые исполнители из Мурманска и Североморска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской областной филармонии завершился региональный этап всероссийского смотра джазовых талантов «Лаборатория роста «Джаз-Регион». Художественный руководитель проекта и председатель жюри – народный артист России, пианист и дирижёр Сергей Жилин.

На сцене выступили 35 молодых исполнителей – вокалисты, инструменталисты и творческие коллективы из Мурманской области. Конкурс проходил в двух возрастных категориях: от 14 до 18 лет и от 19 до 30 лет.

Победителями стали вокалисты из Мурманска Анастасия Бушманова и Николай Максимов, пианист Иван Дудецкий и дуэт из Североморска «Coloured Sound».

Всего было вручено около 20 дипломов трех степеней, а также специальные призы и грамоты участников. Лучшим в специальной номинации министерства культуры Мурманской области «За профессиональный рост», которая введена с этого года, признан мурманчанин Иван Дудецкий.

Напомним, что победители и лауреаты конкурса будут приглашены на гала-концерт в Москву. Для них также организуют профессиональную видеосъёмку и звукозапись на студии «Фонограф».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в рамках стратегического плана «На Севере – жить» одной из важных задач является обновление и модернизация материально-технической базы образовательных учреждений культуры. Это включает оснащение учебных заведений современным оборудованием, музыкальными инструментами, художественными материалами и цифровыми технологиями. Благодаря этой работе создаются комфортные условия для обучения и развития творческого потенциала молодых северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/