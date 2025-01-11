Победителями самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стала семья Ковалевских из Мурманской области

Наши земляки ведут историю своего рода, которая представлена учёными-инженерами, врачами, медиками. Совсем недавно северяне как финалисты и победители конкурса «Это у нас семейное» вернулись из путешествия на Байкал, а также получили сертификат на сумму 5 миллионов рублей.

«Мы любим путешествовать на машинах на дальние расстояния. Кроме России побывали и в других странах. Но Байкал впечатлил своей непредсказуемостью, очарованием, гостеприимством, разнообразием народностей с разными религиями: православием, буддизмом и даже шаманизмом», – рассказал папа Михаил.

Как и другие победители конкурса «Это у нас семейное» – это ещё 31 команда, Ковалевские получили денежный сертификат на улучшение жилищных условий. В 2021 году их дом – родовое гнездо на Крайнем Севере – был признан аварийным, и семья взяла кредит, чтобы приобрести новую квартиру. Услышав выступление Президента России Владимира Путина о старте конкурса, Михаил понял, что такие призы как раз нужны его семье. Сертификат семья запланировала потратить на частичное погашение ипотек и на первый взнос для приобретения более просторного жилья.

«Мы ведём историю рода от 1805 года – данные этого периода установлены точно. Но есть сведения, уходящие в 1650 год, и мы работаем над тем, чтобы они каким-либо образом подтвердились. Все известные родственники у нас отображены на длинном пятиметровом холсте Древа Рода – это более 360 человек. У холста красивое название – «История длиной 5 метров и глубиной несколько веков», – отметил Михаил.

По его словам, в семье Ковалевских были разные специалисты, но лидируют среди них представители медицинских и технических специальностей. Общий трудовой стаж медиков насчитывает более 300 лет, по техническим специальностям достигает 250 лет. Папа Михаил – кандидат технических наук, старший научный сотрудник Геологического института ФИЦ КНЦ РАН, автор трех монографий, 140 публикаций и девяти патентов. В составе научной группы проводит исследования в области геофизики и петрофизики, его команда разработала уникальный инновационный акустополяризационный метод, который позволяет проводить качественную оценку физических свойств горных пород, изучила и скорректировала данные по глубоким и сверхглубоким скважинам – Кольской СГ-3, Уральской СГ-4, Криворожской СГ-8 и других. Учёные не раз становились победителями и лауреатами конкурсов разного уровня, отмечались дипломами, грамотами и грантами, в том числе Президента России и губернатора Мурманской области.

Мама Татьяна – врач-кардиолог Апатитско-Кировской центральной районной больницы со стажем более 20 лет, лауреат премии «Врач с большой буквы» и член Всероссийского родительского комитета от Мурманской области. «Дети Михаила и Татьяны – Настя и Миша – школьники. Настя уже стала завсегдатаем «Артека», в лагерь ее приглашали целых 5 раз. Миша увлекается горными лыжами и компьютером. Ему о профессии говорить пока рано. Настя видит себя гуманитарием», – рассказала мама Татьяна.

У Ковалевских много увлечений – лесные и горные прогулки, спорт и путешествия, в которых участвуют все члены большой семьи.

«Нас объединяют многие традиции. Если кто-то занимается какой-либо общественной деятельностью, то все родные присоединяются. Но самое важное, конечно, – генеалогическое древо нашей семьи. В Кировске мы периодически собираемся на Дне Рода, на который приглашаем родственников из отдаленных регионов России. Стараемся все вместе отмечать Новый год, праздники и дни рождения, заниматься спортом и передаем эти традиции детям», – продолжил глава семьи.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587250 человек из 102735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/