Победителями соревнований по волейболу на Кубке губернатора Мурманской области в зоне «Юг» стали школьники из Кандалакши

В апатитском физкультурно-оздоровительном комплексе «Вертикаль» состоялись соревнования по волейболу в рамках Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов в зоне «Юг». В турнире приняли участие команды юношей и девушек из Кандалакши, Полярных Зорь и Ковдора.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, среди девушек победила стала команда, представляющая основную общеобразовательную школу №21 из Кандалакши, которая смогла выиграть в обоих матчах. Второе место заняли ученицы гимназии №1 из Полярных Зорь, на третьей строчке – ковдорские волейболистки из средней общеобразовательной школы №1. В соревнованиях среди юношей лучшей также стала команда из Кандалакши, которая представляла школу №9.

Заключительные соревнования по волейболу в рамках зонального этапа Кубка губернатора по Мурманской области пройдут также в Апатитах 21 и 22 ноября. На площадке ФОК «Вертикаль» сойдутся команды зоны «Центр» из Апатитов, Кировска, Оленегорска и Мончегорска.

Напомним, мероприятие проходит в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. Юные северяне также состязаются в баскетболе, компьютерном спорте и сдаче нормативов ВФСК «ГТО». Масштабное физкультурное мероприятие стартовало по поручению главы региона с целью активизации работы школьных спортивных клубов, в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере - жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/