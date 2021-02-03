Победителями творческого фотоконкурса #ОКНОВПРАЗДНИК-2020 стали 260 северян

260 северян стали победителями областного фотоконкурса #ОКНОВПРАЗДНИК-2020, старт которого в преддверии новогодних праздников был объявлен губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Сегодня глава региона лично вручил подарки авторам пяти лучших творческих работ, размещенных на информационном портале «Наш Север».

«Спасибо за то, что вы создаете праздничную атмосферу и дарите отличное настроение северянам и гостям нашей области. Очень важно, когда люди активно подключаются к творческим состязаниям, всей семьей украшают окна и тем самым преображают, делают уютнее родные города и поселки. Своим примером вы стимулируете всех остальных делать мир ярче и интереснее», – приветствуя победителей фотоконкурса, сказал глава области.

Победители конкурса в номинации «Приз зрительских симпатий», приглашенные на встречу с губернатором, выбраны путем народного голосования. Ими стали жители Мурманска, Кандалакши, Видяево, Североморска и Варзуги. Кроме того, экспертной комиссией областного конкурса отмечены ещё 255 северян. Все они получат приз – брендированный свитшот «На Севере – жить». За две недели на сайте «Наш Север» и в социальных сетях было опубликовано более 500 творческих работ.

Напомним, конкурс на лучшее новогоднее оформление окна проводится в Мурманской области второй раз. В период с 15 по 31 декабря 2020 года северяне размещали фотографии на портале «Наш Север» или в личных аккаунтах в соцсетях «ВКонтакте» и «Instagram» под хештегами #окновпраздник #насевережить.

Мурманчане прислали 120 фоторабот. Активное участие в конкурсе также приняли жители Печенгского муниципального округа, разместив 61 фотографию, ЗАТО Александровск – 48 и Кандалакшского района – 41. Кроме того, в числе участников жители отдаленного от областного центра ЗАТО г. Островной.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, авторы лучших новогодних окон в ближайшее время смогут получить подарки в администрациях своих муниципальных образований. Победители из Мурманска уже могут забрать фирменные толстовки в офисе АНО «Мурманконгресс» по адресу: ул. Воровского, 5/23, офис 435, телефон 8 (8152) 99-43-93.

Полный список победителей опубликован в официальной группе АНО «Мурманконгресс» в социальной сети «ВКонтакте».

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