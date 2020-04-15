«Победителю» конкурса на право получения субсидии пришлось вернуть деньги в муниципальный бюджет

Прокуратура Мурманской области обратилась в арбитражный суд с иском в защиту публичных интересов о признании недействительным соглашения по предоставлению администрацией муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района субсидии индивидуальному предпринимателю, применении последствий недействительности ничтожной сделки в виде обязания возвратить в казну денежные средства в размере 592 тысячи рублей.

Основанием для обращения в суд послужили выявленные прокуратурой факты нарушений закона при признании органом местного самоуправления индивидуального предпринимателя победителем конкурса на право получения субсидии.

26.03.2019 Арбитражный суд Мурманской области отказал прокурору в удовлетворении иска.

По результатам рассмотрения жалобы прокуратуры 02.07.2019 судом апелляционной инстанции данное решение отменено, принято решение об удовлетворении иска в полном объеме.

21.11.2019 Арбитражным судом Северо-Западного округа рассмотрена кассационная жалоба администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области и признана необоснованной.

Во исполнение решения суда, в рамках возбужденного исполнительного производства, предприниматель возместил казне муниципального образования сумму незаконно полученной субсидии в размере 592 тысяч рублей.