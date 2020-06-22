Победой военнослужащих армейского корпуса завершился чемпионат Северного флота по стрельбе из штатного оружия

На Северном флоте состоялся чемпионат по стрельбе из штатного и табельного оружия. В нём приняли участие более 40 представителей основных соединений и объединений флота.

Соревнования проходили на учебно-материальной базе отдельной мотострелковой бригады Северного флота в посёлке Печенга. Участники состязались в четырёх стрелковых упражнениях из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по результатам командного зачёта чемпионами в своих группах стали военнослужащие команд армейского корпуса «Армата» и центра специального назначения «Арбалет».

В личном первенстве во всех видах стрельб также победили представители команды «Армата»: Хачик Матевосян и Артём Жуков, стрелявшие из пистолета Макарова, а также Артём Антонов и Алексей Тяпнин, лучше всех поразившие мишени из АК-74.

Всем победителям и призёрам были вручены заслуженные медали, грамоты и кубки.