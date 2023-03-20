Победой военнослужащих армейского корпуса завершился чемпионат Северного флота по стрельбе из штатного оружия

На Северном флоте состоялся чемпионат по стрельбе из штатного и табельного оружия. В нём приняли участие около 60 представителей основных соединений и объединений флота.

Соревнования проходили на учебно-материальной базе отдельной бригады морской пехоты Северного флота в посёлке Спутник. Участники состязались в четырёх стрелковых упражнениях из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

По результатам командного зачёта чемпионами в своих группах стали военнослужащие команд армейского корпуса - «Армата» и центра связи - «Циклон».

Вторые места в группах заняли команда «Гроза» армии ВВС и ПВО и команда «Атлант» отдельного морского инженерного полка Северного флота.

Бронзовыми призёрами стали команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил и команда «Ресурс» центра материально-технического обеспечения Северного флота.

По итогам чемпионата 31 военнослужащему присвоены спортивные разряды по военно-прикладным видам спорта, трем из них – спортивные звания «Кандидат в мастера спорта России».

Всем победителям и призёрам были вручены заслуженные медали, грамоты и кубки, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12458203@egNews