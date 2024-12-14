Победу разделили команды «Купите Киловатт» и «Эффект Доплера»: состоялся искромётный финал Мурманской официальной лиги КВН

В ДКиНТ им. С.М. Кирова состоялась финальная игра Мурманской официальной лиги КВН. В сезоне 2024 года приняли участие 13 команд из Мурманской области и других регионов Российской Федерации.

В составе жюри судил команды глава города Юрий Сердечкин. Также юмор и находчивость северян оценивали Михаил Стогниенко, Алексей Шальнов, Леон Мирошник, Евгения Чибис и Роман Глек.

По решению «ТТО АМИК» во всех официальных лигах принять участие в финальных играх должно не более четырёх команд. Мурманская официальная лига не стала исключением.

13 декабря на сцене блистали как ветераны заполярного КВН-движения команды «Эффект Доплера» (город Мурманск) и «Купите Киловатт» (город Полярные Зори), так и новички — «Изи» (город Мурманск) и «Олкон» (город Оленегорск).

Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам трёх конкурсов «Приветствие», «Разминка» и «Музыкальное домашнее задание» места распределились следующим образом: победу разделили команды «Купите Киловатт» и «Эффект Доплера». Второе место досталось коллективу «Изи», на четвертом месте — «ОЛКОН».

Победители получили возможность представлять заполярную столицу на 36-ом Международном фестивале КВН в городе Сочи. Игры пройдут с 11 по 25 января 2025 года.

По решение первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко — почётного гостя сегодняшнего финала, путевку в Сочи получила также команда «Изи» из областного центра.

— Важно и очень здорово, что выступающих на сцене тепло поддерживал весь зал. Это настроение единства северян в любви к юмору, заряжает оптимизмом и самыми добрыми чувствами, — поздравил северян с завершением сезона Юрий Сердечкин. — Спасибо заполярным юмористам за великолепный вечер!

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29044&page=1