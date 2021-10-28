Победу региону по результатам Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» принёс проект Мурманской областной научной библиотеки «Литературный диктант»

Масштабная акция «Литературный диктант» прошла 30 апреля 2021 года при поддержке регионального Минкульта.

Участие в акции приняло 131 учреждение культуры и образования по всей стране: диктант поддержали на Дальнем Востоке и на Камчатке, в Сибири и на Урале, в Краснодарском крае и Подмосковье. В Мурманской области участниками «Литературного диктанта» стали 24 организации. Всего диктант написали около 3500 человек, 215 из них стали победителями, а 312 – отличниками на своих площадках.

Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» организован Российским книжным союзом при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Конкуренцию нашей области составили 80 регионов. Они представили свой самый значимый литературный проект за 2020-2021 годы.

В этом году первое место одержала Архангельская область. Лауреатами конкурса объявлены Мурманская, Калининградская и Кемеровская области.