Победу в первенстве Мурманской области среди юношей до 16 лет одержали футболисты из Кандалакши

В Кандалакше состоялось первенство Мурманской области по футболу среди юношей до 16 лет. За титул чемпиона на стадионе «Локомотив» боролись «Электрон» из Мурманска, «Нива» из Кандалакши, «Олимп» из Апатитов, «Олимп» из Оленегорска.

Победителем соревнований стала команда «Нива». На втором месте команда «Электрон». «Бронзу» забрали ребята из апатитского «Олимпа».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, победу в сезоне 2023 года одержала команда «Кандалакша», серебряные медали достались команде из спортивной школы Мончегорска, бронзовым призёром стала мурманская «Лапландия».

Следующие на очереди футбольные команды юношей до 17 лет. Им предстоит определить победителя на стадионе «Локомотив» Кандалакши с 11 по 13 октября.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/