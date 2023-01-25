Пусть маленькое чудо вновь случится с нашей помощьюМинистр обороны РФ утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.01.23 10:15

Победы на склонах и ледовых аренах: заполярные спортсмены – в числе лучших в стране

Начало 2023 года ознаменовано большим числом побед заполярных спортсменов на соревнованиях в Коломне, Миассе и Санкт-Петербурге.

Воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва привезли домой две золотые и одну серебряную медали Кубка России по сноуборду. Соревнования на горнолыжным курорте «Солнечная долина» в окрестностях Миасса собрали лучших райдеров Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской, Челябинской, Сахалинской, Новосибирской и Свердловской областей, Красноярского края, Республики Башкортостан, Пермского и Краснодарского краёв. В дисциплине слоуп-стайл победителем двух этапов стал Никита Абозовик, второе место – у Константина Мостового.

Для заполярных конькобежцев привозить большое число медалей, завоеванных на соревнованиях, уже становится доброй традицией. Так, ещё недавно в Челябинске воспитанница оленегорской спортивной школы «Олимп» Ксения Коржова завоевала две медали на Всероссийских соревнованиях среди юниоров, а сегодня юная спортсменка возвращается в Мурманскую область с победами из Коломны. На первенстве России Ксения стала лучшей на дистанции 3000 метров, установив рекорд катка. Также в копилке спортсменки – «серебро» на дистанции 1500 метров, в многоборье и «бронза» в масстарте. На льду конькобежного центра «Коломна» Сергей Букуев из Мончегорской спортивной школы олимпийского резерва взял «золото» на дистанциях 500 метров и 1000. Воспитанники Мурманской спортивной школы олимпийского резерва Данила Успехов, Егор Струнин и Максим Корниенко – на третьем месте в командном забеге – спринт 3 круга. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё 12 медалей и рекорд катка на дистанции 3000 метров завоевали заполярные конькобежцы на II этапе первенства Северо-Запада. Из Санкт-Петербурга с медалями возвращаются спортсменка оленегорской спортшколы «Олимп» Мария Валигура, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Мончегорска Максим Сутурин, спортсменка Мурманской спортивной школы олимпийского резерва Валерия Журба. Отличный результат, который показали конькобежцы на петербуржском льду, дал команде Мурманской области возможность показать своё мастерство на Всероссийских соревнованиях «Золотые коньки», которые пройдут в Челябинске с 19 по 21 февраля. 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в ИТ-сфере СЗФО: спрос на специалистов, зарплаты и требования
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
Комментарий к новости:Скотча нет, посылки почта не принимает
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Спасенные фрески собора Рождества Богородицы Новгородского Антониева монастыря». Документальный фильм (0+)16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Жители СЗФО стали чаще искать подработку-PRO Валюту (16+)Цены на нефть поднимаются после падения накануне, курс рубля в начале торгов среды перешёл к символическому росту к доллару-PRO Энергетику (18+)В 2022 году ТГК-1 снизила выработку электроэнергии на 1,2%, а объём отпуска тепловой энергии снизился на 1,8%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Министр обороны РФ утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика