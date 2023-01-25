Победы на склонах и ледовых аренах: заполярные спортсмены – в числе лучших в стране

Начало 2023 года ознаменовано большим числом побед заполярных спортсменов на соревнованиях в Коломне, Миассе и Санкт-Петербурге.

Воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва привезли домой две золотые и одну серебряную медали Кубка России по сноуборду. Соревнования на горнолыжным курорте «Солнечная долина» в окрестностях Миасса собрали лучших райдеров Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской, Челябинской, Сахалинской, Новосибирской и Свердловской областей, Красноярского края, Республики Башкортостан, Пермского и Краснодарского краёв. В дисциплине слоуп-стайл победителем двух этапов стал Никита Абозовик, второе место – у Константина Мостового.

Для заполярных конькобежцев привозить большое число медалей, завоеванных на соревнованиях, уже становится доброй традицией. Так, ещё недавно в Челябинске воспитанница оленегорской спортивной школы «Олимп» Ксения Коржова завоевала две медали на Всероссийских соревнованиях среди юниоров, а сегодня юная спортсменка возвращается в Мурманскую область с победами из Коломны. На первенстве России Ксения стала лучшей на дистанции 3000 метров, установив рекорд катка. Также в копилке спортсменки – «серебро» на дистанции 1500 метров, в многоборье и «бронза» в масстарте. На льду конькобежного центра «Коломна» Сергей Букуев из Мончегорской спортивной школы олимпийского резерва взял «золото» на дистанциях 500 метров и 1000. Воспитанники Мурманской спортивной школы олимпийского резерва Данила Успехов, Егор Струнин и Максим Корниенко – на третьем месте в командном забеге – спринт 3 круга.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё 12 медалей и рекорд катка на дистанции 3000 метров завоевали заполярные конькобежцы на II этапе первенства Северо-Запада. Из Санкт-Петербурга с медалями возвращаются спортсменка оленегорской спортшколы «Олимп» Мария Валигура, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Мончегорска Максим Сутурин, спортсменка Мурманской спортивной школы олимпийского резерва Валерия Журба. Отличный результат, который показали конькобежцы на петербуржском льду, дал команде Мурманской области возможность показать своё мастерство на Всероссийских соревнованиях «Золотые коньки», которые пройдут в Челябинске с 19 по 21 февраля.

Фото: https://gov-murman.ru