Поближе к Деду Морозу: Новый год экипажи атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот» встретят в акватории Северного морского пути

Все атомные ледоколы ФГУП «Атомфлот»: «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач» - встретят новогоднюю ночь в акватории Северного морского пути.

Сейчас основным направлением работы атомоходов «Росатомфлота» является Обь-Енисейский район Карского моря. Здесь наблюдается благоприятная ледовая обстановка. Атомные ледоколы обеспечивают проводки судов через пролив Карские Ворота, но уже в первую неделю нового года маршрут будет прокладываться через мыс Желания.

«В Новый год на судне все экипажи стараются создать домашнюю атмосферу: ёлка в кают-компании, праздничное судовое меню, обмен подарками, - рассказывает и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Традиционно по громкой связи капитан поздравит экипаж с Новым годом».

В рейсе экипажи атомных ледоколов работают круглосуточно: одна вахта сменяет другую. Порой только поздравления с берега становятся самыми яркими напоминаниями о празднике, но иногда фиксируется и место встречи Нового года.

«2017 год наш экипаж встретил в проливе Бориса Вилькицкого за сверхпоздней транзитной проводкой каравана из трех судов, - говорит капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов. – 21 декабря мы начали работу от Берингова пролива, а завершили 3 января 2017 года в Обской губе».

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», в Мурманске новогоднюю ночь встретит лишь экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть». На берегу у моряков ключевые задачи – это обеспечение общей, ядерной и радиационной безопасности. Мурманчане, свободные от вахты, отправятся домой, а иногородние члены экипажа смогут встретить Новый год в городе.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/