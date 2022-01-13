Побочный эффект новогодних праздников: в Мурманской области вырос объём стеклотары и картона в отходах

Рост объёма стеклянной тары и картона в два раза по сравнению со среднегодовым показателем зафиксировали в новогодние каникулы на сортировочном комплексе АО «Ситиматик», куда поступают отходы из столицы Кольского Заполярья и северной технологической зоны региона. Среди бумажного сырья преобладали картонные коробки из-под бытовой техники и электроники (телевизоры, микроволновки, чайники, ноутбуки и т.д.).

За 10 дней наступившего года в «Экотехнопарке» Мурманской области всего было отсортировано 28,7 тонны вторичных материальных ресурсов (ВМР). За аналогичный период в 2021 году это значение было ниже – 25,3 тонны ВМР.

По итогам нескольких лет наблюдений сотрудников «Экотехнопарка» Мурманской области, объёмы поступлений стеклянных бутылок растёт в новогодние праздники. Так, за зимние каникулы 2022 года количество стекла увеличилось в 2,3 раза. Для сравнения: по состоянию на 10 января было отсортировано 7 тонн стеклобоя, а среднегодовой показатель – 3,1 тонны в месяц.

Стекло – полностью перерабатываемый материал. Каждая банка или бутылка может снова стать ёмкостью для напитков, продуктов или же превратиться в строительные материалы: плитку, утеплитель и прочее. Применение вторсырья в производстве стеклотары очень важно, так как помогает существенно экономить основное сырье (кварцевый песок, сода, известняк) и электроэнергию. Региональный оператор отправляет на переработку такие фракции в Санкт-Петербург.

К Новому году традиционно прибавляют в цене электроника и бытовая техника – сказывается подорожание материалов и перевозок, поэтому северяне спешили закупаться подарками к празднику. Как следствие – упаковка от таких товаров оказывалась в больших количествах на контейнерных площадках. За 10 дней 2022 года в Междуречье было отсортировано 7 тонн макулатуры, в среднем по году этот показатель равен 5 тоннам в месяц. Картон из заполярных мусорных баков довозится до переработчика в Республике Карелия, где превращается в упаковки для яиц, подстаканники под кофе и чай и тому подобное.

Кроме того, за новогодние каникулы из общей массы поступивших отходов в «Экотехнопарк» удалось извлечь 3 тонны алюминиевых банок и по 9 тонн жестяных банок и пластиковых бутылок. Регоператор фиксирует увеличение отходов ПЭТ благодаря реализации с октября 2021 года программы по раздельному накоплению таких вторресурсов в Мурманске, Ловозере, Мончегорске, Оленегорске и Полярных Зорях.

Всего в «Экотехнопарк» Мурманской области с 1 по 10 января 2022 года поступило 2807,98 тонны ТКО совместно с крупногабаритным мусором. Данные за аналогичный период прошлого года были на 456,3 тонны меньше – 2351,64 тонны, сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434850/#&gid=1&pid=1