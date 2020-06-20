Побочный эффект от пандемии - россияне стали хуже платить за услуги ЖКХ

В мае-июне платежи за услуги ЖКХ в целом по стране снизились на 7-10% в связи с эпидемиологической ситуацией, заявил 19 июня зампред правительства РФ Марат Хуснуллин на встрече с представителями «Деловой России».

Ранее вице-премьер отмечал, что падение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в России связано с введенным режимом самоизоляции.

«По собираемости. Действительно, март был хороший, 92% была собираемость, в апреле люди стали платить меньше: мы видим 67% собираемость. Это не значит, что люди не хотят платить, они просто находятся на самоизоляции. Многие люди, пожилые, например, не умеют пользоваться электронными сервисами, не могут с телефона оплачивать», - говорил Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

По данным Минстроя, общий объём задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей.