Побочный эффект пандемии - 10 млн безработных

Общее число безработных в РФ, увеличившееся к началу лета до 10 млн человек из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, не изменится в течение года, считает основатель сервиса по поиску работы «Superjob.ru» Алексей Захаров.

«Роста реальной безработицы ждать не стоит. В ближайший год безработица будет колебаться вокруг цифры 10 млн человек», - сказал Захаров, комментарий которого поступил в «Интерфакс».

Захаров прогнозирует рост регистрируемой безработицы с начала осени. «Что касается зарегистрированных безработных, то их численность продолжит расти. Думаю, в сентябре мы увидим дополнительный рост регистрируемой безработицы», - считает эксперт.

Экспертные оценки «Superjob.ru» по численности общей безработице дают максимальный показатель по численности безработных. Российские профсоюзы в свою очередь дают более сдержанные оценки. По данным Конфедерации труда России, в стране насчитывается порядка 8 млн фактических безработных.