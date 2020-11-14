Побочный эффект пандемии - 44% россиянин поддержали инициативу продления новогодних каникул

Партия «Коммунисты России» обратилась в правительство с предложением продлить новогодние праздники на две недели до 24 января с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации на фоне пандемии. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, одобряют ли россияне подобную инициативу.

Инициатива увеличить январский отдых на две недели с сохранением зарплаты нашла поддержку у 44% россиян: «Идея хорошая, но кто за это всё будет платить?»

Каждый третий против предложения коммунистов: «Слишком расслабляет народ. Производительность труда падает»; «Зимой? С сохранением зарплаты? Уже так Путин делал весной. И что? Многие сохранили работникам зарплаты?.. Просто поувольняли народ»; «Сопьются. Наш народ не умеет нормально отдыхать!»; «У меня «серая» зарплата. В прошлый раз простой оформили и копейки заплатили».

С увеличением возраста респондентов снижается число сторонников инициативы: её одобряют 55% молодёжи до 24 лет и лишь 35% граждан старше 45 лет.