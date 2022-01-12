Побочный эффект пандемии - авиадиспетчеры беспокоятся о безопасности полётов из-за сокращений персонала

Российские авиадиспетчеры сообщили о возможных массовых сокращениях в отрасли. Как утверждают в профильном профсоюзе (ФПАД), увольнения грозят 800 работникам «Госкорпорации по организации воздушного движения». Из-за пандемии она потеряла 60% доходов и сейчас терпит убытки, говорится в письме за подписью главы ФПАД Сергея Ковалева в адрес Президента РФ.

Как утверждает Ковалев, в число сокращаемых по большей части входят авиадиспетчеры и другой основной производственный персонал, который обеспечивает безопасность полётов в воздушном пространстве РФ (в том числе, и госавиации). Сокращение квалифицированного персонала, на подготовку которого уходит от 5 до 10 лет, может отразиться на безопасности полётов и фактически поставит под угрозу обороноспособность и безопасность РФ, заявил в своём письме руководитель профсоюза, пишут «Известия».

Двумя месяцами ранее о сложившейся в госкорпорации ситуации ФПАД сообщал в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина. Тогда же к премьер-министру обращался и профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России (ПАРРиС). Во всех трёх письмах профсоюзы выразили свою озабоченность происходящим в ГК ОрВД и призвали принять комплекс неотложных мер господдержки госкорпорации, в которой нуждается прежде всего ее трудовой коллектив.

«На протяжении всего периода пандемии из-за резкого спада полётов в воздушном пространстве РФ, как внутренних перевозок, так и на международных трассах, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» потеряло до 60% своих доходов. Даже сейчас, при значительном росте полётов по внутренним трассам, превышающем в летний и осенний период показатели соответствующего периода 2019 года, из-за крайне медленного восстановления интенсивности полетов по международным трассам, включая транзитные маршруты через территорию РФ, предприятие показывает отрицательную экономическую эффективность порядка 2 млрд рублей ежемесячно», говорится в письме профсоюза авиадиспетчеров в адрес главы государства.

Представители профсоюза считают, что восстановить нормальную деятельность ГК ОрВД можно за счёт компенсации потерь организации в связи с обнулением и снижением в 2020 году ставок аэронавигационных сборов с российских авиакомпаний и принятию к оплате из бюджета части расходов по инвестпрограммам.