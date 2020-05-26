Побочный эффект пандемии - банки сократили прибыль в 6 раз

Российские банки в апреле, когда в России из-за пандемии действовали ограничительные меры, заработали около 32 млрд рублей чистой прибыли против 190 млрд рублей месяцем ранее, следует из отчёта ЦБ о динамике банковского сектора. Таким образом банки сократили прибыль в 6 раз.

«В апреле 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила около 32 млрд рублей, что значительно ниже результатов трёх предыдущих месяцев. Сокращение финансового результата в значительной степени обусловлено отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления курса рубля», - говорится в сообщении регулятора.

Месяцем ранее, когда курс рубля снижался, они, наоборот, показали высокую прибыль по этим статьям. При этом в апреле существенного роста отчислений в резервы, судя по их достаточно стабильному объему на балансе, не было.

Положительный финансовый результат за апрель показали 246 банков - 63% от общего количества банков, действовавших на 1 мая 2020 года (на них приходилось 77% от активов сектора).