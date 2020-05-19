Побочный эффект пандемии - число безработных в России продолжит расти в мае и июне

Число официально зарегистрированных безработных россиян достигло 1,6 млн на данный момент, рост продолжится в мае и июне. В России прогнозируется до 2,5 млн зарегистрированных безработных, а общее число безработных, согласно методике расчета Международной организации труда, может достичь 5,3 млн, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в программе «Познер» на «Первом канале».

«Количество зарегистрированных безработных достигло 1,6 млн человек. Мы действительно в разных сценариях рассматривали разные ситуации. С учётом тех прогнозных данных, которые мы на сегодняшний день видим, на протяжении мая-июня будет расти количество безработных», - сказал он.

По его словам, ситуация на рынке труда серьёзная, но не катастрофическая. «Пока мы движемся по такому сценарию: 5,2-5,3 млн безработных (прогнозируется) по методике МОТ (Международной организации труда) и 2,5 млн зарегистрированных безработных», - добавил министр.