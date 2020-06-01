Побочный эффект пандемии - число зарегистрированных безработных в РФ превысило 2 млн человек

Количество зарегистрированных безработных в России в настоящее время превысило 2 млн человек, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета по соцполитике Совета Федерации. «На сегодняшний день мы видим, что растёт количество зарегистрированных безработных граждан - по состоянию на сегодняшний день их число составило уже более 2 миллионов, а если быть точным, то 2 млн 90 тысяч», - сказал Котяков.

«На сегодняшний день процесс (подачи заявлений в центры занятости) максимально упрощен. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Работа в России», дистанционно можно подать заявление, центры занятости самостоятельно рассмотрят весь пакет документов, получат данные от Пенсионного фонда и произведут назначение выплаты, - рассказал Котяков. -На сегодняшний день данным сервисом уже воспользовались более 1,6 млн наших граждан. Это достаточно удобно, и гражданам с учётом режима самоизоляции не требуется физическое посещение центра занятости».