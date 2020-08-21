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Мурманская область. Арктика (16+)21.08.20 08:30

Побочный эффект пандемии - деловая активность в июле снизилась после улучшения в июне

Деловая активность в России в июле текущего года снизилась из-за влияния пандемии коронавируса на потребительский спрос и экономику. Об этом говорится в исследовании, которое провели  специалисты «Промсвязьбанка» (ПСБ), бизнес-объединение «Опора России» и агентство «Magram Market Research».

«Согласно индексу RSBI в июле 2020 года деловая активность снизилась до 44,2 пункта после заметного улучшения в июне. Причина - усиление пессимизма предпринимателей в отношении дальнейшего развития пандемии коронавируса и её влияния на потребительский спрос и экономику», - говорится в исследовании. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1621 компаний сектора малого и среднего бизнеса из всех регионов РФ.

В июне индекс RSBI достигал отметки в 45 пунктов, увеличившись с мая на 3,1 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 - снижение.

«Значения индекса свидетельствуют, что компании продолжают ощущать на себе последствия пандемии, хотя и адаптировались к новым условиям. Если последние два месяца индекс RSBI рос преимущественно за счёт позитивных ожиданий от прекращения карантинных мер, то сейчас эффект позитива от отмены строгих ограничений прошёл, предприниматели более прагматично оценивают перспективы ведения бизнеса в условиях пандемии», - сказал вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов, слова которого приводятся в исследовании.

В блоке продаж об увеличении выручки заявили 8% респондентов против 5% в июне. О снижении в июле сообщили 69% предприятий малого и среднего бизнеса против 72% месяцем ранее, что «является последствием карантинных ограничений». Доля предпринимателей, у которых выручка не изменилась, осталась на уровне 23%. В предстоящие три месяца падения выручки ожидают 28%, что сопоставимо с прошлым месяцем, при этом роста продаж ждут только 25% представителей малого и среднего бизнеса против 32% в июне, сообщается в исследовании.

В кадровом блоке наблюдается умеренный оптимизм. Так, 75% малых и средних предприятий сохранили число сотрудников, что практически не отличается от показателей прошлого месяца. Новых сотрудников набрали 7% респондентов против 5% в июне. Сократили персонал 18% компаний, как и месяцем ранее. Ожидания на ближайшие три месяца остались неизменными: численность персонала планируют сохранять 78% предпринимателей, увеличивать 14% и сокращать 8%.

В блоке инвестиций в июле 2020 года доля компаний, сокращающих инвестиции, составила 25% по сравнению с 28% в июне. Доля предпринимателей, которые наращивали инвестиции сопоставима с июньским показателем - 11%. В ближайшие три месяца наращивать инвестиции планируют в 2,5 раза больше предпринимателей, чем сокращать: 21% на увеличение и 8% на сокращение.

Блок доступности кредитов находится в зоне снижения. С 17% до 11% сократилась доля тех, кто пользуется кредитными ресурсами, говорится в исследовании, пишет ТАСС.

 

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