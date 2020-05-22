Побочный эффект пандемии - доходы россиян в 2020 году снизятся на 3,8%, безработица составит 5,7%

Минэкономразвития РФ на фоне пандемии коронавируса скорректировало свои ожидания по динамике реальных располагаемых доходов населения РФ в 2020 году в сторону их спада, основная часть которого придётся на предпринимателей. В частности, как говорится в макропрогнозе до 2023 года, представленном министерством поздно вечером в четверг, ожидания по росту реальных располагаемых доходов в 2020г на 1,9% (согласно февральской версии) ведомство пересмотрело в сторону снижения этого показателя на 3,8%.

«Основная пострадавшая часть это будут предпринимательские доходы. Доходы от предпринимательской собственности, и так далее. Это так называемые прочие доходы, которые у нас в балансе доходов и расходов населения присутствуют», - сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, представляя журналистам прогноз.

По его словам, уже во II квартале доходы снизятся на 6%, однако без тех антикризисных мер, которые приняли власти, этот показатель составил бы 7,5%.

Согласно прогнозу, реальные располагаемые доходы населения в 2021 году вернутся к росту - на 2,8% (2,2% в предыдущей версии), в 2022 году - на 2,0% (2,3%), в 2023 году - на 2,6% (2,5%).

Кроме того, одновременно министерство понизило ожидания по динамике реальных заработных плат в 2020 году до снижения на 3,9% с роста на 2,4% (в февральском прогнозе). Скорректирован также прогноз и на последующие годы: рост реальной зарплаты в 2021 году составит 3,1% (2,2%), в 2022 году - 2,0% (2,5%), в 2023 году - 2,5% (2,7%).

Минэкономразвития ухудшило свой прогноз до 2023 года по уровню безработицы в РФ на фоне влияния пандемии COVID-19. Как говорится в макропрогнозе до 2023 года, рост безработицы в 2020 году ожидается на уровне 5,7% (4,5% в предыдущем прогнозе, представленном в начале февраля), в 2021 году - 5,4% (4,5%), в 2022 году - 4,9% (4,5%), в 2023 году - 4,7% (4,4%).

«Принятые меры по сохранению занятости нам позволяют ограничить, но не предотвратить высвобождение работников. Мы тоже должны понимать, что в некотором смысле это такой неизбежный процесс», - сказал Решетников.