Побочный эффект пандемии - грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 9,3%

По итогам января-июня текущего года грузооборот морских портов России вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 410,4 млн тонн. В том числе, объём перевалки сухих грузов увеличился на 2,8% - до 185,70 млн тонн, наливных грузов - сократился на 2,1% - до 224,70 млн тонн в абсолютном выражении, говорится в сообщении «Росморречфлота».

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 46,85 млн тонн (-9,3%), из которых объём перевалки сухих грузов составил 13,09 млн тонн (-12,2%), наливных грузов - 33,76 млн тонн (-8,1 %).

Арктические и балтийские порты, логистически особо тесно связанные с европейским рынком, по сравнению с другими бассейнами показали снижение полугодовой перевалки, что отраслевые эксперты объясняют проявлением эффекта «пандемического» периода мировой и отечественной экономики, сопровождавшегося закрытием многими странами национальных границ, приостановкой деятельности предприятий промышленности, транспорта и сферы услуг, сокращением спроса и экспортных цен на энергоносители на крупнейших рынках.