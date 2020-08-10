Побочный эффект пандемии - грузооборот морских портов России впервые за много лет ушёл в минус

Объём переработки грузов в морских портах Российской Федерации по итогам 7 месяцев текущего года снизился на 2,1% и составил 474,77 млн тонн. Снижение объёмов произошло впервые за 24 года на фоне экономического кризиса, связанного с карантинными мерами, предпринятыми с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Падение перевалки наливных грузов в Арктическом, Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах определило отрицательную динамику в целом. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Грузооборот морских портов России за январь-июль текущего года составил 474,77 млн тонн (-2,1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе объём перевалки сухих грузов составил 221,34 млн тонн (+2,9%), наливных грузов - 253,43 млн тонн (-6,1%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 54,53 млн тонн (-10,2%), из них объём перевалки сухих грузов составил 15,69 млн тонн (-11,0%), наливных грузов - 38,84 млн тонн (-9,9 %).